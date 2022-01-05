FIFA kokartlı eski hakem, köşe yazarı ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi. Erman Toroğlu'nun eşi kim? Erman Toroğlu kiminle evlendi, karısı kim? sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Çiftin mutluluk anlarına dair fotoğraflar da basına yansıdı. Sosyal medyada binlerce kişi yeni evli çifte mutluluklar diledi.

Türkiye'nin en çok tanınan isimleri arasında yer alan Erman Toroğlu sürpriz bir şekilde evlendi. Spor yorumculuğu alanında sivri açıklamaları ile gündeme gelen Erman Toroğlu'nun evliliği sosyal medayada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Erman Toroğlu'nun eşi kim? Erman Toroğlu kiminle evlendi? sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

Erman Toroğlu'nun eşi kim?

FIFA kokartlı eski hakem, köşe yazarı ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi. Şükran Toroğlu'ndan boşanarak yeni bir hayata başlayan Erman Toroğlu hayatını avukatı Ezgi Yavuz ile birleştirdi. Çiftin nikah fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Erman Toroğlu kiminle evlendi, karısı kim?

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı Ezgi Yavuz ile Barcelona'daki Türk konsolosluğunda dünya evine girdi. Ezgi Yavuz'un 39 yaşında olduğu öğrenildi.

Erman Toroğlu kimdir?

Erman Refik Toroğlu 24 Kasım 1948 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Erman Toroğlu eski FİFA kokartlı hakem ve televizyon yorumcusudur.

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

Lise yıllarında tanışıp 1974'te evlendiği Şükran Toroğlu'ndan 2011'de ayrıldı, Kasım 2017'de anlaşmalı olarak boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. 2022 yılında kendisinden 34 yaş küçük olan eski avukatı Ezgi Yavuz'la evlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.