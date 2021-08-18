Erişah Arıcan kimdir? Erişah Arıcan'ın görevi nedir? Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekil Erişah Arıcan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından son günlerde oldukça fazla araştırılıyor. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Erişah Arıcan, Eylül 2018'de ise Borsa İstanbul Başkanlığına atandı. Arıcan ayrıca 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştı. İşte Erişah Arıcan'ın hayatı ve biyografisi...

Erişah Arıcan kimdir? Erişah Arıcan'ın görevi nedir? Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekil Erişah Arıcan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından son günlerde oldukça fazla araştırılıyor. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Erişah Arıcan, Eylül 2018'de ise Borsa İstanbul Başkanlığına atandı. Arıcan ayrıca 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştı. İşte Erişah Arıcan'ın hayatı ve biyografisi...

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanan Erişah Arıcan'ın kim oldu ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Erişah Arıcan kimdir? Erişah Arıcan'ın görevi nedir? sorularının yanıtları...

ERİŞAH ARICAN KİMDİR?

Prof. Dr. Erişah Arıcan Mardin Derik doğumludur.

1988 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde akademik hayata başlayan Prof. Dr. Erişah Arıcan

1990 senesinde M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne geçti. Ardından 1991 yılında "Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı.

Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır.

1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 Eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir.

1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Erişah Arıcan, 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 27 Eylül 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Son olarak, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 30.01.2021 tarihinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi.

Prof. Dr. Arıcan'ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Erişah Arıcan, evli ve iki çocuk annesidir.

TÜRKİYE VARLIK FONU NEDİR?

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye merkezli bir şirket. 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlığa bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kuruldu. Şirketin kuruluş amacı 65. Türkiye Hükûmeti tarafından, "sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek" olarak açıklandı. 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.

Şubat 2017'de hükûmetin, Temmuz 2016'dan beri süren olağanüstü hâl ile birlikte ilan etme yetkisine sahip olduğu kanun hükmünde kararname ile Halkbank, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul ve Ziraat Bankası dahil olmak üzere çeşitli büyük bütçeli kamu kuruluşları ve hazine arazileri bu fona devredildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.