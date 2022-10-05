Erdoğan bugün ne açıklayacak? Erdoğan Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? AK Parti Grup toplantısı saat kaçta başlayacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacaklarını açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş bir açıklama geldi. Ömer Çelik açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği grup toplantısında hak ve özgürlüklerle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek, herkesi ekran başına davet etti. Vatandaşlar da Erdoğan'ın konuşmasını dört gözle beklemeye başladı. CHP'nin başörtüsü kanun teklifi bazı kesimler tarafından 'oy devşirme' olarak değerlendirilmişti.

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Erdoğan Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? AK Parti Grup toplantısı saat kaçta başlayacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacaklarını açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş bir açıklama geldi. Ömer Çelik açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği grup toplantısında hak ve özgürlüklerle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek, herkesi ekran başına davet etti. Vatandaşlar da Erdoğan'ın konuşmasını dört gözle beklemeye başladı. CHP'nin başörtüsü kanun teklifi bazı kesimler tarafından "oy devşirme" olarak değerlendirilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün yayınladığı bir videoda baştörtüsü kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı. Teklif dün TBMM Başkanlığı'na geldi. Yaşanan gelişmelerin üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklama ile herkesi bugün ekran başına davet eti.

Erdoğan bugün ne açıklayacak?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis'te yapacağı grup konuşmasının, tarihi bir mücadelenin yeni bir aşaması olacağını söyledi. Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.” dedi. Erdoğan'ın grup toplantısında yapacağı açıklamalar vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Erdoğan Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak?

MYK'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve bazı grup başkanvekilleriyle toplantı yaptığı öğrenildi. 3 saatlik toplantıda, bugün Erdoğan tarafından açıklanması beklenen anayasanın hak ve özgürlükler kısmı ile ilgili yapılacak düzenlemelerin konuşulduğu öğrenildi. AK Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı şey başörtüsünün de ötesinde bir şey” dedi.