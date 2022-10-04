Erdoğan Çarşamba günü ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Grup Toplantısı'nda ne söyleyecek, ne konuşacak? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Çelik AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları için tüm halkımızı ekran başına davet etti. Vatandaşlar Erdoğan'ın ne açıklayacağını ve ne söyleyeceğini merakla beklemeye başladı. Çarşamba günü bir müjde daha mı açıklanacak?

Erdoğan Çarşamba günü ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Grup Toplantısı'nda ne söyleyecek, ne konuşacak? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Çelik AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları için tüm halkımızı ekran başına davet etti. Vatandaşlar Erdoğan'ın ne açıklayacağını ve ne söyleyeceğini merakla beklemeye başladı. Çarşamba günü bir müjde daha mı açıklanacak?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok öenmli açıklama geldi. Çelik açıklamasında çarşamba günü yapılacak grup toplantısı için yaptıı konuşmada "Hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." dedi. Çelik Ayrıca Çarşamba günü herkesi ekran başına davet etti.

Erdoğan Çarşamba günü ne açıklayacak?

Geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaşarak "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Yarın bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi TBMM'ye sunacağız" demişti. Başörtüsü ile mücadele konusunda çok çaba sarf eden AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası yeni bir duyuru yapıldı. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ömer Çelik sosyal medayadan yaptığı paylaşımında şunları söyledi: "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır. Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Grup Toplantısı'nda ne söyleyecek, ne konuşacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşamba günü Türkiye'deki hak ve özgürlükler konusunda AK Parti hükümetinin yaptığı çalışmaları anlatması bekleniyor.

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