Magnezyum sülfat olarak da bilinen ve içeriğinde magnezyum, kükürt, oksijen bulunan ve inorganik olan epsom tuzu görüntü itibariyle kaya tuzuna benzese de içerisinde sodyum değil magnezyum bulunuyor. Peki epsom tuzu nedir? Epsom tuzunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Epsom tuzu genellikle sofra tuzuyla karıştırılır. Fakat daha acı bir tada sahiptir. Bu yüzden acı tuz olarak da adlandırılır. Yaygın kullanılan adı ise İngiliz tuzudur.

Epsom tuzu suda çözünebilen bir tuzdur. İçeriğinde magnezyum, kükürt, oksijen bulunur. İnorganik olan bu tuzun adını son yıllarda çok daha fazla duyuyoruz.

Epsom tuzunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Epsom tuzu kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. Bu özelliği sayesinde kas ve eklem ağrıları başta olmak üzere vücuttaki ağrıların geçmesini sağlar. Adeta doğal bir ağrı kesicidir.

Aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırma sayesinde damar tıkanıklığı gibi problemlerin önüne geçer. Vücudun kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Epsom tuzu bağırsakların hareketlenmesini sağlayarak kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Serotonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olan epsom tuzu içeriği sayesinde stres, üzüntü, kaygı, depresyon gibi olumsuz durumlarla baş etmeyi kolaylaştırır. Aynı zamanda strese bağlı olarak oluşan uykusuzluğun önüne geçerek kaliteli bir uyku düzeni sağlar.

Kasları gevşemesini sağlayıp sinir ve stresi uzaklaştırır bu sayede zihinsel yorgunlukların azalmasına destek olur.

İçeriğindeki yüksek miktardaki magnezyum sayesinde saç sağlığını destekler. Daha gür, sağlıklı ve parlak saçlara sahip olmanıza yardımcı olur. Stresi azaltıp kötü kokuları yok ettiği için ayak banyosu yaparken kullanılırsa güzel etkiler oluşmasını sağlar. Ayrıca ayak kokusunu yok ettiği de söylenen epsom tuzu, ölü deri tabakalarının daha kolay temizlenmesine de yardımcı olur.

Banyo suyuna eklenirse, toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Cilt sağlığını olumlu etkileyip pürüzsüz, yumuşacık ve sağlıklı bir cilde sahip olmanız sağlar.

Temizlikte de epsom tuzu kullanılabilir. Kalıcı su lekeleri başta olmak üzere birçok lekenin kolay bir şekilde çıkmasını sağlar.

Bitki yetiştiriciliğinde kullanılırsa içeriğindeki mineraller sayesinde sebze ve meyvelerin daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar, haşereleri bitkilerden uzak tutar.

Akvaryum balıklarının tedavisine olumlu katkıları da bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.