Enver Osman Kaan kimdir? Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile bazı kurum ve kuruluşlara yeni isimler atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Diyanet Akademisi Başkanlığına Enver Osman Kaan getirildi. Atamanın ardından Enver Osman Kaan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Enver Osman Kaan kimdir? Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile bazı kurum ve kuruluşlara yeni isimler atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Diyanet Akademisi Başkanlığına Enver Osman Kaan getirildi. Atamanın ardından Enver Osman Kaan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

8 Ekim Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre pek çok kurum ve kuruluşa yeni isimler atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin yeni atamalar yapıldı. Enver Osman Kaan da Diyanet Akademisi Başkanı olarak atandı. Peki Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan kimdir?

Enver Osman Kaan kimdir?

1973'de Trabzon ili Vakfıkebir ilçesinde doğdu. İlkokuldan sonra Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an Kursunda hafızlık yaptı. Aynı yerde Arapça gramer ve dini ilimlerden icazet aldı. Bu arada sınavlarını dışarıdan vererek Ortaokul ve Lise diplomalarına sahip oldu. 1997'de Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesindel isansını, 2002'de İstanbul Üniversitesi'nde “Kur'an ve Sünnet'e Göre Zekat” teziyle yüksek lisansını, 2016'da “İslam Hukukunda Şirket Yapısı ve Sürekliliği Sorunu” teziyle doktorasını tamamladı.

1997'de görev hayatına İmam-hatip olarak Edirne'de başladı. 2002'de İstanbul Haseki İhtisas Merkezi'ni bitirdikten sonra Trabzon İhtisas Eğitim Merkezinde 2002-2010 yılları arasında Fıkıh ve İslam Düşüncesi alanlarında dersler verdi. 2010-2014 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde din görevlisi olarak bulundu. Bu esnada dil ve din enstitülerinden çeşitli kurslar ve dersler aldı. 2017 - 2018 arası Üsküdar Müftüsü olarak görev yaptı. Halen Marmara İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilimdalında Doçent Doktor öğretimüyesi olarak çalışmaktadır. Enver Osman Kaan evli ve 3 çocuk babasıdır.

Diyanet'e atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine Fatih Mehmet Aydın atandı. Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cafer Tayyar Doymaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığına Bünyamin Kahraman, Diyanet Akademisi Başkanlığına Enver Osman Kaan getirildi.