En Hamarat Benim bitti mi? En Hamarat Benim final mi yaptı? En Hamarat Benin neden yok? Hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan En Hamarat Benim programı FOX TV'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. En Hamarat Benim yarışması 24 Haziran'da yayınlanan son bölüm ile sezon finali yapacak.

FOX ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasında sezon finali göründü. Kadir Ezildi tarafından sunulan En Hamarat enim programı için ekran başına geçen izleyiciler programın yeni bölümlerinin başlamadığını göründe En Hamarat Benim bitti mi? En Hamarat Benim final mi yaptı? En Hamarat Benin neden yok? sorularına yanıt aramaya başladı. En Hamarat Benim yarışması 24 Haziran'da yayınlanan son bölüm ile sezon finali yapacak.

En Hamarat Benim bitti mi?

Hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan En Hamarat Benim programı FOX TV'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. En Hamarat Benim programı bitmedi sezon finaline çıktı. Program 24 Haziran'da yayınlanan son bölümün ardından sezon finali yapacak. Kısa bir aranın ardından ekranlara yeniden dönecek.

En Hamarat Benim final mi yaptı?

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışması sezon finalini duyurdu. Yarışma 24 Haziran'da sezon finali yapacak. Kadir Ezildi son bölümde yaptığı konuşmada "Son 2 gün kaldı ekranlara veda edeceğim. Sezon finali sonrası görüşmek üzere" dedi.

En Hamarat Benim yarışması hakkında

En Hamarat Benim, hafta içi her gün FOX'ta yayınlanan televizyon programıdır. Yarışmacılar 5 kişiden oluşmaktadır ve pazartesiden cuma gününe kadar 1 hafta boyunca yarışırlar.

Yarışmacılar ilk olarak o günkü yarışmacının evinde kahve içerler ve sonrasında evinin temiz olup olmadığını detaylı bir şekilde köşe bucak incelerler. Daha sonrasında kirli bulunan yerler sunucu Kadir Ezildi ve o gün yarışan yarışmacı tarafından temizlenir. Sonunda o gün yarışan yarışmacının hazırladığı menüdeki yemeklerin tadına bakıp, lezzetinr 5 üzerinden puan verirler. Haftanın finalinde en yüksek puan alan yarışmacı 15.000 lira ödül alarak birinci olur, diğer yarışmacılara ise banyo takımı, tencere seti gibi hediyeler verilir.

27 Aralık 2021 tarihinden itibaren çay saati formatından çıkıp akşam yemeği formatına geçildi. Ayrıca yarışmacılar eskiden temizlik değerlendirmesi yaparak puan veriyorlardı, ancak temizlik değerlendirmesi 18 Ekim 2021 tarihinden itibaren kaldırıldı. Bu tarihten itibaren sadece sunucu Kadir Ezildi temizlik değerlendirmesi yapabiliyor.