Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi nereli kaç yaşında? En Hamarat Benim yarışması sunucusu kim? soruları son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi katıldığı bir programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Temizlik programları ile ünlenen Kadir Ezildi YouTube Katarsis programında geçmişine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kadir Ezildi, babasıyla ilgili yaptığı açıklamada 'İnsan babasını unutur mu? Ben unuttum. Annem o kadar çok sinir krizi geçiriyordu ki, bazen kendisini kaybediyordu.' dedi.

Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi nereli kaç yaşında? En Hamarat Benim yarışması sunucusu kim? soruları son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi katıldığı bir programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Temizlik programları ile ünlenen Kadir Ezildi YouTube Katarsis programında geçmişine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kadir Ezildi, babasıyla ilgili yaptığı açıklamada "İnsan babasını unutur mu? Ben unuttum. Annem o kadar çok sinir krizi geçiriyordu ki, bazen kendisini kaybediyordu." dedi.

Temizlik programları ile herkes tarafından tanınan Kadir Ezildi geeçmiş hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kadir Ezildi 'Katarsis' programında, hayatına dair bilinmeyenlerini Gökhan Çınar'a anlattı. Babaı ile olan ilşkisini anlatan Kadir Ezildi sunları söyledi: Babam erkek kardeşime çok düşkündü. Onun annesiydi o, babası değildi. Yani doğursa bu kadar sevemezdi. Babamı 14 yaşıma kadar gördüm. Annemle babam ayrıldıktan sonra çok fazla bir ilişkimiz olmadı. Zaten aynı evin içinde de çok sıkı fıkı olmadığım için benim için çok kopukluk olmadı ama kardeşim için çok zor oldu. Babasından ayrılışı, onun için çok büyük bir depresyon oldu."

Kadir Ezildi kimdir?

Kadir Ezildi FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim yarışma programının sunucusudur.

19 Mart 1995 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Kadir Ezildi 1.78 boyundadır.

Balık burcu olan Kadir Ezildi tam bir temizlik ve titizlik hastasıdır.

Kadir Ezildi annesi ve kardeşleri ile yaşamtadır.

Kadir Ezildi ünlü olmadan önce özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışıyordu.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı.

Anne ile babasının ayrıldığını sık sık dile getiren Kadir Ezildi temizlik hastalığına bu dönemde yakalanmış.

Temizlik hastalığı oldukça uçlarda olan Kadir Ezildi tteizlik yapmadan gününü geçiremiyor. Kadir Ezildi kazandığı paranın önemli bir miktarını temizliğe ve temizlik malzemelerine harcıyor.

"Çamaşır suyunu temiz olması için çiçeklere bile döküyorum" diyen Kadir Ezildi takıntısını aşmanın yollarını arıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.