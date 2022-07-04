En düşük Polis maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı en düşük polis maaşı kaç TL oldu? Mesleğe yeni başlayan polis ne kadar alacak? 2022 yılı Temmuz ayında milyonlarca memur gibi polisler de maaşlarını zamlı alacak. Memur maaşlarına yüzde 41.69 oranında zam yapılacak bu orana ek zam eklenebilir. Açıklanan enflasyon verilerinden sonra en düşük 2022 Temmuz zamlı polis maaşları da merak edilip araştırılmaya başlandı.

2022 Temmuz ayında milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına zam yapıldı. 2022 Temmuz ayı ile birlikte polsler de maaşlarını zamlı olarak alacak. Açıklanan rakamlardan sonra en düşük polis maaşının ne kadar olduğu da merak ediliyor. Peki En düşük Polis maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı en düşük polis maaşı kaç TL oldu? Mesleğe yeni başlayan polis ne kadar alacak? İşte tüm bu soruların yanıtları...

4 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre 2022 memur Temmuz zam oranları belli oldu. Memur maaşlarına yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Memur maaşlarına Temmuz ayında toplamda yüzde 41,69 oranında zam yapılacak. Bu oranlar ek zamlar da eklendiği zaman artabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memur zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi. Dolayısıyla memurlara ek zam da gelebilir.

En düşük Polis maaşı ne kadar oldu?

2022 Ocak ayında memurlar gibi polis maaşlarına da yüzde 30,5 zam yapılmıştı. Zam sonrası 8/1 polis memurun maaşı da belli oldu. 8/1 derececeki polis memuru 2022 yılının Ocak ayında 9515 TL maaş alıyordu. 2022 Temmuz ayında ise en düşük polis maaşına yüzde 41'den fazla zam geldi.

2022 Temmuz zamlı en düşük polis maaşı kaç TL oldu?

2022 yılının ocak ayında memurlara yaklaşık olarak yüzde 35 oranında bir zam yapıldı. Yüzde 35 zamla birlikte 2022 ilk 6 ayda (Ocak-Haziran) polis memuru maaşı da 7 bin 465 TL'den 9 bin 515 TL'ye yükseldi. 1/8 Başkomiser (3/1) maaşı ise 8 bin 522 TL'den 10 bin 863 TL'ye yükseldi. Polislere 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 40 oranında zam yapılacağı tahmini üzerinden bir hesaplama yapılırsa en düşük polis memuru maaşı 9 bin 500 TL'den 13.300 TL'ye çıkması bekleniyor.

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle başkomiser, komiser, polis memuru maaşlarında oran değişiyor.

Kademe ve derece polis maaşı ne kadar, kaç TL?

Kademe ve dereceye göre polis zamlı maaşları ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Hükümet kanadından ek zam konusunda bir duyuru yapılması ile memur maaşlarına son şekil verilmiş olacak.

Polis nedir?

Polis, halkın emniyetini sağlamak ve ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak üzere görev yapan kamusal hizmet birimi. Polis birimleri amaç ve sorumluluklarını gerçekleştirmek üzere bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanlarına ulaştırır ve devletin istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

Tüm ülkelerde polis kuvvetlerine veya polise benzer yetkiler ile donatılmış diğer güvenlik birimlerine rastlanır. Birimine bağlı olarak polisler üniformalı veya sivil kıyafetli olabilir. Görevin türüne göre, tabanca gibi hafif silahları veya ağır askeri silahları kullanma yetkisine sahip olabilir.