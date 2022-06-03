Emekliler Temmuz ayında ikramiyeye ne kadar zam alacak? Emekli ikramiyesi temmuzda ne kadar olacak?

Emekliler Temmuz ayında ikramiyeye ne kadar zam alacak? İkramiyelerin Ramazan bayramında 1.100 TL olarak verilmesinin ardından gözler Kurban bayramına çevrildi. Zamlanması beklenen emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı araştırılıyor. Emekli ikramiyesi temmuzda ne kadar olacak? İşte merak edilen emekli ikramiye zam oranı...

İkramiyelerin Ramazan bayramında 1.100 TL olarak verilmesinin ardından gözler Kurban bayramına çevrildi. Zamlanması beklenen emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı araştırılıyor. Emekli ikramiyesi temmuzda ne kadar olacak? İşte merak edilen emekli ikramiye zam oranı...

Emekliler Temmuz ayında ikramiyeye ne kadar zam alacak?

Her yıl iki kez devlet tarafından verilen emekli ikramiyelerinin ilki zamsız verildi. Kurban bayramında zamlı olması beklenen ikramiye için henüz bir açıklama gelmedi fakat 2.100TL olacağı konuşuluyor.

Emekli ikramiyesi temmuzda ne kadar olacak?

Net bir açıklama gelmese de emekli ikramiyelerinin 2.100 TL olması bekleniyor. Açıklama yapılmasının ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.