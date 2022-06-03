Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatar? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilir?

Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatar? Bir önceki emekli ikramiyelerine zam yapılmamasının ardından gözler yeni ikramiyelere çevrildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kurban bayramı ikramiyelerinin zamlı yatması bekleniyor. Peki ama 9-12 Temmuz kurban bayramı günü emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılacak mı? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilir? İşte detaylar...

Bir önceki emekli ikramiyelerine zam yapılmamasının ardından gözler yeni ikramiyelere çevrildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kurban bayramı ikramiyelerinin zamlı yatması bekleniyor. Peki ama 9-12 Temmuz kurban bayramı günü emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılacak mı? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilir? İşte detaylar...

Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatar?

Emekli ikramiyeleri her yıl iki kez devlet tarafından, emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Henüz bu yıl kurban bayramı emekli ikramiylerinin tarihi konusunda bir açıklama gelmese de, geçtiğimiz yıllara bakılarak, Haziranın ilk günlerinde emekli ikramiyelerinin verileceği düşünülüyor.

Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Geçtiğimiz şeker bayramında zam beklentisi içerisinde olan milyonlarca emekliye 1.100 TL emekli ikramiyesi verilmişti. Şimdilerde kulislerdeki konuşmaların, emekliler için kurban bayramı ikramiyesinin 2.100 TL şeklinde verileceği konuşuluyor.