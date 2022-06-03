Kurban emekli ikramiyesi 2 bin TL mi olacak? Temmuz ikramiyesi ne kadar ne zaman verilecek?

Kurban emekli ikramiyesi 2 bin TL mi olacak? Her yıl iki kez devlet tarafından verilen ikramiyeler için yeni haberler bekleniyor. Bu yıl zamlı olarak verilmesi beklenen ilk ikramiye, geçen yılın fiyatından verildi. Fakat ikinci ikramiyelerin zamlı olacağı konuşuluyor. Peki ama kurban bayramı ikramiyesine ne kadar zam gelecek? Temmuz ikramiyesi ne kadar ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Her yıl iki kez devlet tarafından verilen ikramiyeler için yeni haberler bekleniyor. Bu yıl zamlı olarak verilmesi beklenen ilk ikramiye, geçen yılın fiyatından verildi. Fakat ikinci ikramiyelerin zamlı olacağı konuşuluyor. Peki ama kurban bayramı ikramiyesine ne kadar zam gelecek? Temmuz ikramiyesi ne kadar ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Kurban emekli ikramiyesi 2 bin TL mi olacak?

Geçtiğimiz şeker bayramında zam beklentisi içerisinde olan milyonlarca emekliye 1.100 TL emekli ikramiyesi verilmişti. Şimdilerde kulislerdeki konuşmaların, emekliler için kurban bayramı ikramiyesinin 2.100 TL şeklinde verileceği konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Net bir açıklamanın haziranın son günlerine doğru geleceği düşünülüyor.

Temmuz ikramiyesi ne kadar ne zaman verilecek?

Bu yıl kurban bayramı 9-12 Temmuz arasında idrak edilecek. İkramiyeler her yıl bayramlardan önce dağıtılmaya başlanıyor.

Geçtiğimiz yıllara bakılarak, kurban bayramı ikramiyelerinin, haziranın son haftası ya da temmuzun ilk günlerinde yatacağı düşünülüyor.