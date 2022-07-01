Elektrikli otomobil fiyatı düştü mü? Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi? ÖTV düzenlemesiyle elektrikli araç fiyatları indi mi? Elektrikli araç almayı düşünenler yüksek fiyatlar nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. Son yaşanan gelişmeler elektrikli araç tutkunlarını heyecanlandırdı. Yerli elektrikli otomobil TOGG'un üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. Peki ÖTV düzenlemesiyle elektrikli araç fiyatları düşecek mi?

Elektrikli otomobil fiyatı düştü mü? Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi? ÖTV düzenlemesiyle elektrikli araç fiyatları indi mi? Elektrikli araç almayı düşünenler yüksek fiyatlar nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyordu. Son yaşanan gelişmeler elektrikli araç tutkunlarını heyecanlandırdı. Yerli elektrikli otomobil TOGG'un üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. Peki ÖTV düzenlemesiyle elektrikli araç fiyatları düşecek mi?

Yerli otomobil TOGG'un piyasaya daha sağlam tutunabilmesi için gerekli düzenlemelere gidildi. Yerli otomobili korumak ve geliştirmek için her türlü tedbir alındı. Türkiye'nin rüyası yerli otomobilde sona doğtu gelinirken fiyatların da ne kadar olacağı merak ediliyordu. Togg'un fiyatına etki edecek yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre TOGG'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece Togg tarafından yapılan üretim destelenecek.

Elektrikli otomobil fiyatı düştü mü?

TOGG düzenlemesi ile elektrikli araç almayı düşünenler diğer elektrikli araç fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ÖTV alınmayan elektrikli otomobillerde yüksek fiyatlı araçlar dikkate alındığında rekabet zedelendiği için 2021 yılında bu uygulamaya son verildiğini anımsattı. Elitaş, bu durumun yerli otomobil üretimini olumsuz etkileyeceğini bu nedenle ÖTV indirimine gittiklerini belirtti.

Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?

TOGG düzenlemesi ile elektrikli otomobil piaysasının hareketlenmesi bekleniyor. Ülkemizde oldukça çok satılan Hyundai Kona Elektrik ve Renault Zoe gibi modellerde önemli ölçüde fiyat indirimlerinin yaşanması bekleniyor. Yapılan düzenlemede motor gücünde 160 kW, vergiler hariç fiyat içinse 700 bin TL'lik sınır öne çıkıyor.

ÖTV düzenlemesiyle elektrikli araç fiyatları indi mi?

TOGG ÖTV düzenlemesinin diğer elektrikli araç fiyatları üzerinde de olumlu etkisi olması bekleniyor. Elektrikli araç fiyatlarında bir mikta aşağı düşüş yaşanması bekleniyor.

TOGG fiyatı ne kadar?

Açıklanan yeni ÖTV oranı ve matrah limitleri Togg'un satışa sunacağı ilk model C-SUV'un fiyatıyla ilgili de önemli ipuçları verdi. Öyle ki, aracın vergisiz fiyatının maksimum 700 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bu fiyatın üzerine yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde 908 bin TL'lik oldukça avantajlı bir fiyat çıkıyor. Bu rakam da Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın sık sık vurguladığı "Mevcut içten yanmalı C-SUV'larla rekabetçi bir fiyat olacak" sözlerini doğruluyor. Öte yandan, ortaya çıkan bu rakamın günümüz şartlarında hesaplandığı ve Togg C-SUV'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağını hatırlatmakta fayda var.

ÖTV ne kadardı?

Motor gücü 85 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW'ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti. Bu araçlarda herhangi bir matrah limiti yoktu. Düzenlemeyle birlikte, elektrikli araçlara da içten yanmalı araçlarda olduğu gibi matrah limitleri gelmiş oldu. Yeni ÖTV düzenlemesi ile 60 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak. .