Elektrik fatura yardımı 2022 | Elektrik faturası desteği nasıl alınır başvuru nasıl yapılır? Elektrik faturaları son gelen zamlardan sonra vatandaşın birinci gündem maddesini oluşturuyor. Kademeli tarifeye geçişle birlikte vatandaşlar 150 TL fatura öderken yeni yılda 300 TL fatura öder oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında '20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz.' demişti. Elektrik faturasını ödeyecek gücü olmayan vatandaşlar da elektrik faturası yardımı almak için başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte 2022 elektrik fatura yardımı almak için yapılması gerekenler...

Elektrik fatura yardımı 2022 | Elektrik faturası desteği nasıl alınır başvuru nasıl yapılır? Elektrik faturaları son gelen zamlardan sonra vatandaşın birinci gündem maddesini oluşturuyor. Kademeli tarifeye geçişle birlikte vatandaşlar 150 TL fatura öderken yeni yılda 300 TL fatura öder oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında "20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz." demişti. Elektrik faturasını ödeyecek gücü olmayan vatandaşlar da elektrik faturası yardımı almak için başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte 2022 elektrik fatura yardımı almak için yapılması gerekenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha çnce yaptığı açıklama ile elektrik faturalarını ödeyemeyen binlerce kişiyi sevindirdi. Erdoğan açıklamasından sonra vatandaşlar elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır, nereye yapılır sorularına yanıt arar oldu. Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti: "Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz. 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha bu kapsama alıyoruz."

Elektrik fatura yardımı 2022

Elektrik fatura yardımı 2022 yılında artarak devam edecek. Binlerce kişi daha elektrik fatura desteğinden faydalanavilecek. İhtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

Elektrik faturası desteği nasıl alınır başvuru nasıl yapılır?

Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Elektrik fatura desteği ne kadar?

2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat

3 kişi 137,33

4 kişi 171,67

5 kişi 206

Esnaf elektrik faturası indirimi

Esnafların elektrik faturasını düşürücü yeni bir çalışma yapıldığı iddi ediliyor. Esnaflar elektrik zamları ile oldukça zor günler geçiriyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf ve ticarethaneler için de devreye alınabileceği iddia ediliyor.