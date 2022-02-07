2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz parası nasıl alınır, kimlere verilir? Doğalgaz yardımı ne kadar? Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıllardır kömür yardımı yapılıyordu. Geçtiğimiz aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ailelere doğalgaz yardımı da yapılacağını açıklamıştı. Doğalgaz faturası yüksek gelen ve ödemeye gücü olmayan aileler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Bakan Yanık'tan doğalgaz yardım parası ödemelerine ilişkin açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi vatandaşlar doğalgaz yardımı ödemesi yapılacağını açıkladı. Binlerce aileyi yakından ilgilendiren gelişmeden sonra vatandaşlar yardımların ne zaman başlayacağını ve ne kadar olacağını merak ediyordu. Doğalgaz yardımlarına ilişkin bakan Yanık'tan önemli açıklamalar geldi. 2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz parası nasıl alınır, kimlere verilir? Doğalgaz yardımı ne kadar? sorusu açıklamanın ardından sıkça sorulmaya başlandı.

2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

Bakan Yanık milyonlarca kişinin merakla beklediği doğalgaz yardımı ödemelerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Yanık açıklamasında "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz." dedi.

Doğalgaz yardımı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.

Doğalgaz parası nasıl alınır, kimlere verilir?

Doğalgaz yardımı ihtiyaç sahiplerine ve sosyal destek alan vatandaşlara verilecek. Doğalgaz yardımı alabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvuru yapılabilir. E- devlet üzerinden de doğalgaz parası yardımı için başvuru yapılabilir.

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Doğalgaz nedir?

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazı, kum gazı ve kömür gazı bulunur.

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır. .