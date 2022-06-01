Elektriğe zam mı geldi? Elektriğe ne kadar zam geldi? Elektrik zammı evlerde var mı? 200 liralık elektrik faturası kaç TL olacak? Son aylarda dünya genelinde enerji ürünlerinin fiyatlarında artış yaşandı. Durum böyle olunca akaryakıt, doğalgaz ve elektriğe peş peşe zamlar yapılmıştı. Son dakika bilgisine göre 1 Haziran'da elektriğe bir zam daha geldi. Yüksek elektrik faturaları ile mücadele eden vatandaşlar zam haberinden sonra elektrik faturalarında ne kadar artış yapılacağını araştırmaya başladı.

Haziran ayının başında elektirğe bir zam haberi daha geldi. Elektrik zammı konutlarda da uygulanacak. Yüksek elektrik faturaları nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar gelen zam haberi ile adeta şok oldu. Elektriğe zam mı geldi? Elektriğe ne kadar zam geldi? Elektrik zammı evlerde var mı? 200 liralık elektrik faturası kaç TL olacak? soruarı vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte 1 Haziran elektrik zammına dair detaylar...

Elektriğe zam mı geldi?

Son dakika gelişmesinin ardından elektiriğe zam mı geldi? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre elektriğe yeni bir zam gelmiş oldu.

Elektriğe ne kadar zam geldi?

Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

Elektrik zammı evlerde var

Elektriğe gelen yüzde 15'lik zam konutlarda, evlerde uygulanacak. Bir evin elektirik faturası gideri yüzde 15 daha da artacak.

200 liralık elektrik faturası kaç TL olacak?

1 Haziran'dan önce Mayıs ayında 200 TL elektrik faturası ödeyen bir vatandaşa aynı elektrik tüketiminde 230 TL fatura kesilecek.

1 KW elektrik ne kadar oldu?

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı.



Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik nedir?

Elektrik, elektrik yüklerinin akışına dayanan bir dizi fiziksel olaya verilen isimdir. Elektrik sözcüğü Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Elektriğin Türkçe eş anlamlısı çıngı sözcüğüdür. Ayrıca Anadolu ağızlarında elektrik anlamında yaldırayık sözcüğü tespit edilmiştir. Elektrik, pek çok farklı şekillerde var olabilir. Örneğin, yıldırımlar, durgun elektrik, elektromanyetik indüksiyon ve elektrik akımı gibi. Ek olarak, elektrik elektromanyetik radyasyon, radyo dalgaları gibi oluşumları olduğu bilinmektedir.