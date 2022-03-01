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1 kilovat elektrik kaç TL? 1 kilowatt kaç TL? 1 KW elektrik fiyatı 2022

1 KW elektrik fiyatı 2022 | 1 kilovat elektrik kaç TL? 1 kilowatt kaç TL? Elektrik faturaları son aylarda vatandaşın en sık şikayet ettiği konuların başında geliyor. Elektrik faturalarında yeni düzenleme yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısı sonrasında faturalarda KDV'yi yüzde 18'den 8'e indirildiğini açıkladı. Bu indirimin ardından 1 KWH elektriğin güncel fiyatının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte güncel 2022 yılı 1 KWH elektrik fiyatı.

3 Saat Önce
2022-03-01 09:54:42
1 kilovat elektrik kaç TL? 1 kilowatt kaç TL? 1 KW elektrik fiyatı 2022

1 KW elektrik fiyatı 2022 | 1 kilovat elektrik kaç TL? 1 kilowatt kaç TL? gibi sorular son zamanlarda ev ekonomisini düşünenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Elektrik fatularının yüksek gelmesi nedeniyle vatandaşlar bir süredir bu durumun düzeltilmesini talep ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında elektrik faturalarında düzenleme yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan 28 Şubat'ta yapılan Kabine Toplantısı ile elektrik faturaları ile ilgili müjdeyi verdi.

Elektrik faturalarına KDV indirimi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elektrik faturalarında KDV indirimine gidileceğini belirtti. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır." Bu açıklamaların ardından vatandaşlar 1 kilovat elektriğin kaç TL olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

1 kilowatt kaç TL?

Elektrikte yüzde 10'luk bir KDV indirimine gidildi. Yeni oranla birlikte elektrik kilovat saat ücreti de değişmiş oldu. KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için fiyat 1 kilovat için 1 lira 26 kuruş, günlük tüketimlerin 8 kilovatsaat üstündeki kısım için ise 1 lira 89 kuruş olacak.

Kilowatt nedir?

Kilowatt saat, (sembolü: kWsa ya da uluslararası sembolüyle kWh), 1000 watt saat veya 3.6 megajoule'e eşdeğer bir enerji birimidir. Wattsaat, kilowatt cinsinden gücün saat cinsinden zaman ile çarpımıdır. Kilowatt saat elektrik enerjisini faturalamada kullanıldığından yaygın olarak bilinir.

1 kilovat elektrik ne kadar 2022? 1 KW elektrik kaç TL? 1 kWh elektrik kaçlira?
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