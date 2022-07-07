Ekrem Karakaya kimdir? Ekrem Karakaya nereliydi? İşte yakınlarının ağzından Doktor Ekrem Karakaya'nın hayatı...

Ekrem Karakaya kimdir? Ekrem Karakaya nereliydi? Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı bir saldırgan tarafından başından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte arkadaşları, sevenleri ve tanıdıklarının ağzından Doktor Ekrem Karakaya'nın hayatı ve biyografisi...

Ekrem Karakaya kimdir? Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı bir saldırgan tarafından başından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ekrem Karakaya kimdir? Ekrem Karakaya nereliydi? İşte arkadaşları, sevenleri ve tanıdıklarının ağzından Doktor Ekrem Karakaya'nın hayatı ve biyografisi...

Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde tartıştığı bri şahıs tarafından başından silahla yaralandı. Acil olarak ameliayta alınan Ekrem Karakaya ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Saldırgan da aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Gelen iddialara göre saldırgan Hacı Mehmet Akçay annesinin kalp krizinden ölümünden Doktor Ekrem Karakaya'yı suçladığı beliritliyor.

Ekrem Karakaya kimdir?

Ekrem Karakaya Kardiyoloji Uzmanı olarak Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapıyordu.

Ekrem Karakaya dostları ve hastaları tarafından sevilen ve saygı duyulan bir doktordu.

Ekrem Karakaya Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başladı. Ardından Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011), Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011), Özel Dünyam Hastanesi (2011 - 2013), Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2020) ve son oalrak Konya Şehir Hastanesi'nde görev aldı.

Ekrem Karakaya, 6 Temmuz 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu.

Ekrem Karakaya nereliydi?

Ekrem Karakaya aslen Kayseriliydi. Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın cenezesi memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Yakınlarının ağzından Ekrem Karakaya'nın hayatı

Ekrem Karakaya'yı sevenleri ve arkadaşları anlattı. Anlatıllanların ortak noktası Ekrem Karakaya'nın başarılı bir doktor olduğu, sevecen ve saygılı biri olduğu.

Ekrem Karakaya'nın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemlerde kendisinin başhekim olarak görev yaptığı Develi Devlet Hastanesinde gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Karakaya'yı öğrencilik günlerinden tanıyan ve bir dönem aynı hastanede görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Mustafa Demirel "Ekrem, ikinci, üçüncü sınıftan itibaren mesleğini iyi yapabilmek için gönüllü olarak nöbetlere kalmak istedi. İnsanlığa hizmet edebilmek için tıp fakültesinin başından itibaren ömrünü insanlığa adadı. Ekrem, pırlanta gibi bir çocuktu. Karıncayı bile incitmeyen, masum bir insandı. Görev şehidi oldu. Ekrem, hastaya bağırmayı bir kenara bırak, yüksek sesle konuşmayan, gülerken bile yüksek sesli gülmeyen, çok nazik, beyefendi birisiydi. Bazı insanların fotoğraflarından anlarsınız, pırıl pırıl bir çocuktu" dedi.

Karakaya'nın üst kat komşusu Yahya Özüdoğru da Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aynı apartmanda oturduklarını söyledi.

Karakaya'nın dost canlısı, güzel bir insan olduğunu, yaşanan acı olaydan derin üzüntü duyduklarını dile getiren Özüdoğru, "Can kurtarma eğitimi almış bir insanın böyle canice katledilmesi bizi derinden üzdü. Geride bir eş, iki çocuk bıraktı. Acımız büyük, güzel bir insanı, güzel bir komşuyu kaybettik. Çok üzgünüz, sözün bittiği yerdeyiz. Allah rahmet eylesin. Allah, görev şehidi olarak öbür tarafta ağırlasın. Geride kalanlara Allah sabırlar versin." diye konuştu.

Doktor Karakaya'nın bir hastasının, "Enerjik, dikkatli, insanları ve işini seven bir doktor. Gelecek vadediyor. Sağlığıma kavuşmamdaki dikkati ve emeği için minnet borçluyum." yorumunu yaptığı görüldü.

Başka bir hastanın da Karakaya hakkında paylaştığı "Annem anjiyo olmuştu, işlem sırasında, serviste ve taburcu olduktan sonra bile ilgiliydi. Hastalarına önem veren biri, güler yüzlü, samimi, her şey için teşekkür ederiz." ifadeleri dikkat çekti.