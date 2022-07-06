Ekrem Karakaya kimdir? Dr. Ekrem Karakaya neden öldürüldü? Doktor Ekrem Karakaya'nın katili kim? Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Ekrem Karakaya poliklinikte tedavi gören hasta M.A. tarafından silahla başından vuruldu. Acil olarak ameliyata alınan doktor Karakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan da aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Doktor Ekrem Karakayı'yı vahşice katleden M.A'nın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. Peki Ekrem Karakaya kimdir ve neden öldürüldü?

Ekrem Karakaya kimdir? Dr. Ekrem Karakaya neden öldürüldü? Doktor Ekrem Karakaya'nın katili kim? Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Ekrem Karakaya poliklinikte tedavi gören hasta M.A. tarafından silahla başından vuruldu. Acil olarak ameliyata alınan doktor Karakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan da aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Doktor Ekrem Karakayı'yı vahşice katleden M.A'nın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Konya Şehir Hastanesi'nden gelen bir haber herkesi üzdü. Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ekrem Karakaya bir saldırgan tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan da ntihar ederek yaşamına son verdi. Konya Valisi Vahdettin Özkan konuya dair yaptığı açıklamada "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı" dedi. Yaşanan gelişmelerden sonra Ekrem Karakaya'nın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ekrem Karakaya kimdir?

Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapıyordu.

Ekrem Karakaya Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başladı. Ardından

Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011), Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011), Özel Dünyam Hastanesi (2011 - 2013), Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2020) ve son oalrak Konya Şehir Hastanesi'nde görev aldı.

Ekrem Karakaya, 6 Temmuz 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu.

Saldırgan Hacı Mehmet Akçay'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumluğu tuttuğu iddia edildi.

Saldırgan da intihar ederek yaşantısına son verdi.