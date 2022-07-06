Doktor Ekrem Karakaya kimdir? Dr. Ekrem Karakaya vahşi saldırı sonucu katledildi!

Ekrem Karakaya kimdir? Dr. Ekrem Karakaya vahşi saldırı sonucu katledildi! Konya'dan gelen son dakika haberi ülke gündemine oturdu. Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Doktor Ekrem Karakaya poliklinikte tedavi gören hasta M.A. tarafından başından vuruldu.. Doktor Ekrem Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Doktor Ekrem Karakaya'nın kim olduğu ve neden öldürüldüğüne dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Ekrem Karakaya kimdir? Dr. Ekrem Karakaya vahşi saldırı sonucu katledildi! Konya'dan gelen son dakika haberi ülke gündemine oturdu. Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Doktor Ekrem Karakaya poliklinikte tedavi gören hasta M.A. tarafından başından vuruldu.. Doktor Ekrem Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Doktor Ekrem Karakaya'nın kim olduğu ve neden öldürüldüğüne dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Konya Şehir Hastanesi'nden gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya bir saldırganın silahından çıkan kurşuna başından vuruldu. Gelen detaylara poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında tartışma çıktığı ve tartışma sonucunda hastanın silahı ile doktor Ekrem Karakaya'yı başından vurararak katletti. Saldırgan da aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

Doktor Ekrem Karakaya kimdir?

Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev alıyordu.

Doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede ve çevresinde sevilen ve saygı duylan bir kişi olduğu öğrenildi.

Ekrem Karakaya Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başladı. Ardından

Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011), Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011), Özel Dünyam Hastanesi (2011 - 2013), Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2020) ve son oalrak Konya Şehir Hastanesi'nde görev aldı.

Ekrem Karakaya, 6 Temmuz 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu.

Türk Tabipler Birliği Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada ''Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm uyarılarımıza rağmen şiddet ortamına dur diyecek, şiddeti engelleyecek önlemleri almayan sorumluları da affetmeyeceğiz!'' denildi. .