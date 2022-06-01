Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman ertelendi? İmamoğlu hangi suçtan yargılanıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava duruşması ertelendi. Pek çok CHP'li isim İmamoğlu2nun davasını takip etmek için hazır bulunmuştu. Çıkacak karar dört gözle beklenirken duruşmanın ertelendiği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman ertelendi? İmamoğlu hangi suçtan yargılanıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava duruşması ertelendi. Pek çok CHP'li isim İmamoğlu2nun davasını takip etmek için hazır bulunmuştu. Çıkacak karar dört gözle beklenirken duruşmanın ertelendiği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman ertelendi?

Ekrem İmamoğlu'nun Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülen davası ileri bir tarihe ertelendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor?

İmamoğlu, iptal edilen 31 Mart 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından "31 Martı iptal ettirenler ahmaktır" demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı. Mütalaada, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Ekrem İmamoğlu hangi suçtan yargılanıyor?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İmamoğlu'na siyaset yasağı gelir mi?

Savcı, hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "siyasi yasak" içeren 53. maddesinin de uygulanmasını da istemişti.

İmamoğlu: "Hukuka güvenmek, hukuka inanmak istiyorum"

Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının onanması ve siyasi yasak uygulanmasının ardından kendisinin yargılandığı davanın sorulması üzerine İmamoğlu, “Ben hukuka güvenmek, hukuka inanmak, memleketin adalet sistemine, her şeye rağmen, alınan bir takım ne yazık ki hukuksuz kararlara rağmen, doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum; onu yaşamak istiyorum. Yani uydurma bir süreçle, aynen işte bu tavrın, yani havalimanını o kıran tavır, hukuku da katır kutur kıran, yok eden tavrın sona ermesini istiyorum. Temennim bu. Göreceğiz. Ama bunların hepsi artık ülkemizde doğal hale geldi. Ama mücadelemizi en üstün bir biçimde devam ettireceğiz” şeklinde konuşmuştu.

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