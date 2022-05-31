Ekrem İmamoğlu ceza alırsa ne olur? Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelir mi? Ekrem İmamoğlu hangi suçtan yargılanıyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 31 Mart seçimlerinin iptalinden sonra kullandığı kelimeler nedeniyle YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Mütalaada İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Peki İmamoğlu mahkemede ceza alırsa siyasi yasak gelir mi?

Ekrem İmamoğlu ceza alırsa ne olur? Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelir mi? Ekrem İmamoğlu hangi suçtan yargılanıyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 31 Mart seçimlerinin iptalinden sonra kullandığı kelimeler nedeniyle YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Mütalaada İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Peki İmamoğlu mahkemede ceza alırsa siyasi yasak gelir mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 'iktidarın manipülasyonla kazanamadığı seçimi, YSK kararıyla iptal ettirerek kazanmak istediğini' belirtmesinin ardından 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.

Ekrem İmamoğlu ceza alırsa ne olur?

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1 Haziran saat 11.30'da yapılacak duruşmasında savunmalardan sonra karar çıkması bekleniyor. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat çıklamasında "Biz beraat kararı verilmesi yönünde savunmalarımızı hazırlıyoruz. Beklentimiz hukuka uygun hareket edilmesi yönünde ama ne şekilde karar çıkacak bilemiyoruz." dedi.

Ekrem İmamoğlu hangi suçtan yargılanıyor?

İmamoğlu, iptal edilen 31 Mart 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından "31 Martı iptal ettirenler ahmaktır" demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı. Mütalaada, İmamoğlu'nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelir mi?

Dava öncesi İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Polat, siyasi yasak iddialarının gerçekleşebilmesi için hapis cezasının kesinleşmesiyle bu yasak yaptırımının uygulanmasını gerektirecek bir sonucun doğabileceğini ifade etti. Savcılığın Kaftancıoğlu'nun aldığı gibi bir ceza talep ettiğini ifade eden Polat, "Hukuken bunun bir dayanağı olmadığını mahkemede de söyledik. Hukuk içerisinde kalınacak ise böyle bir kararı mümkün görmüyorum" dedi.

Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu açıklamasında "Biz CHP olarak Türkiye'ye nefes aldıracağız. Yarın 16 milyon İstanbullunun iradesini yargılamaya kalkacaklar. Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesi var. Hep birlikte orada olacağız." dedi.