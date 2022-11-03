Ehliyete zam mı geldi? 2023 ehliyet harcı ne kadar? B sınıfı ehliyet kaç paraya alınır? Sürücü Belgesi toplam kaç TL? Ülkemizde her sene binlerce kişi sürücü belgesi alarak trafiğe çıkıyor. Ehliyet almak isteyenler yeni yılda ehliyet harçlarına ne kadar zam geleceğini merakla beklemeye başladı. TÜİK'in açıkladığı oranlara göre yeniden değerleme oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranı ile ehliyet harçlarına gelecek zam da belli oluyor. Ehliyet sahibi olmak isteyenler 2023 yılında ehliyet maliyetinin ne kadar olduğunu ve ehliyetin kaç paraya mal olduğunu merak ediyor.

Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi ile ortaya çıktı. Verilere on iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlendi. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. Ancak yeniden değereme oranı net değildir. Bu oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın azaltma yetkisi var. Edoğan geçtiğimiz yıllarda bu oranları indirmişti. Cumhurbaşkanı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Ancak TÜİK rakamlarına göre 122,93 oranında bir hesaplama yapılırsa ehliyet harçları 2023 yılında şöyle olacak;

2023 ehliyet harcı ne kadar?

2023 yılında ehliyet harçlarına da zam gelecek. Bu zam yeniden değerleme oranı ile belli olacak. 2023 yılında harç, vergi ve cezalarda uygulanacak 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım ayının son haftasında Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile ilan edilecek. Enflasyon rakamlarına göre belli olan yeniden değerlen oranına göre A sınıfı ehliyetin harcı 825 TL'ye çıkacak. B sınıfı ehliyet harcı ise yeni oranla birlikte 743 TL'den 1657 TL'ye yükselecek.

Ehliyete zam mı geldi?

Her sene olduğu gibi 2023 yılında da ehliyer harçlarına zam gelmesi bekleniyor. Ayrıca ehliyet sınav üdretleri ve değerli kağıt ücretlerine de yeni yılda zam gelmesi bekleniyor. Sürücü belgesi almak isteyenlerin 2023'e kalmadan ehliyetlerini almaları öneriliyor.

B sınıfı ehliyet kaç paraya alınır?

B sınıfı ehliyetlere ülkemizde büyük ilgi var. B sınıfı ehliyet almak için en büyüp ücreti kursa vermek gerekiyor. Kurs ücretlerinin 2500-3000 TL arasında olduğu tahmin ediliyor. Kurs ücretinin dışında 1.116,90 TL harç ücreti, 280 TL değerli kağıt bedeli, 65 TL vakıf payı ile birlikte harçlara toplam 1500 TL civarı bir ödeme yapılacak. Kurs ücretleri ile birlikte B sınıfı ehliyet maliyeti 4 bin 500 TL'ye çıkıyor.

Ehliyet kurs ücreti ne kadar?

Yeni yılda ehliyet kurs ücretlerine de zam gelmesi beklenebilir. 2022 yılında ortalama ehliyet kurs ücretleri aşağıdaki gibiydi;

A1 sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları: 2300-2400 TL,

A2 sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları: 2600-2700 TL,

A sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları: 3000-3100 TL,

B sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları:: 3000-3100 TL,

F Sınıfı ehliyet kursu 2021 fiyatları:: 2600-2700 TL,

Yeniden değerleme oranı neleri etkiliyor?

2022 yılındaki pek çok vergi kalemi, harç ve damga vergisi ile trafik para cezaları, değerli kağıt bedelleri artışında uygulanacak yeniden Yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerden bazı şöyle:

- Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,

- Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı,

- Yemek yardımı istisnası,

- Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,

- Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,

- Çeşitli harç tutarları,

- Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,

- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması,

- 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması,

- 7338 sayılı Kanunla değiştirilen ve 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan VUK'un mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi.

Ehliyet nedir?

Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, kimlik işlevi görebilen resmi belgedir.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgeleri yeni tip sürücü belgelerine çevrilmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yenilenen sürücü belgesi sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.