Ehliyet yenileme ne zaman son? Eski sürücü belgesi yenileme tarihi | Eski ehliyetler ne zamana kadar yenilenebilir?

Ehliyet yenileme ne zaman son? Yetkililer eski tip sürücü belgesinin yenilenmesi için son tarihi açıkladı. Yaşanabilecek olan yoğunluk nedeniyle ehliyetlerin erkenden yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Peki ama ehliyet değiştirme tarihi ne zaman son? Eski ehliyetler ne zamana kadar yenilenebilir? Eski sürücü belgesi yenileme tarihi ve ehliyet değişimi için gereken belgeler.

Ehliyet yenileme ne zaman son? Yetkililer eski tip sürücü belgesinin yenilenmesi için son tarihi açıkladı. Yaşanabilecek olan yoğunluk nedeniyle ehliyetlerin erkenden yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Peki ama ehliyet değiştirme tarihi ne zaman son? Eski ehliyetler ne zamana kadar yenilenebilir? Eski sürücü belgesi yenileme tarihi ve ehliyet değişimi için gereken belgeler.

Ehliyet yenileme ne zaman son?

1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilmesi için süre devam ediyor. Eski ehliyetlerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirilmesi bekleniyor. Yetkililer geçerli olmayan belgelerin, en kısa sürede değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.,

Eski ehliyetlerle araç kullanan kişilerin karayolları trafik kanunu gereğince para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Sürücü belgesi yenileme evrakları

Sürücü belgesi yenileme için gereken evraklar;

- Kişinin kimlik belgesi

- Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

- Sürücü sağlık raporu

- Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı

- 1 tane biyometrik fotoğraf

- Kan gurubunu belirten belge ya da yazılı beyan

- Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Sürücü belgesi sağlık raporu nereden alınır?

Sürücü belgesi için gereken evrakların içerisinde sağlık raporu da bulunuyor. "Sürücü Olur Sağlık Raporu" vermeye yetkili tüm sağlık kuruluşlarından, ehliyet adına sağlık raporu alınabilir.

Eski ehliyetler ne zamana kadar yenilenebilir?

Ehliyetler 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirilebilir fakat yaşanabilecek olan yoğunluk ya da aksaklıklar nedeniyle ehliyetlerin daha erken sürede yenilenmesi gerektiği vurgulanıyor