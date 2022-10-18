Eski ehliyet ne zaman son? Eski tip sürücü belgesi nasıl ve ne zaman yenilenir? Aralıkta ehliyet değiştirilir mi?

Eski ehliyet ne zaman son? Eski tip sürücü belgelerinin süresi doluyor. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski ehliyetler artık geçersiz sayılacak. Peki ama eski tip sürücü belgesi nasıl ve ne zaman yenilenir? Eski ehliyet yenileme süresi ne zaman son? İşte detaylar...

Eski ehliyet ne zaman son? Eski tip sürücü belgelerinin süresi doluyor. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski ehliyetler artık geçersiz sayılacak. Peki ama eski tip sürücü belgesi nasıl ve ne zaman yenilenir? Eski ehliyet yenileme süresi ne zaman son? İşte detaylar...

Eski ehliyet ne zaman son?

Türkiye'nin yeni tip sürücü belgesini tanıdığı, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirilmesi gerektiği açıklandı. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerli olmayan belgelerle araç kullanan kişiler karayolları trafik kanunu gereğince para cezasına çarptırılacak.

Aralıkta ehliyet değiştirilir mi?

Yetkililer aralık ayı için uyardı. Başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek problemler göz önünde bulundurularak, ehliyet yenileme süresi yıl sonuna bırakılmaması istendi.

Ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır?

Eski tip sürücü belgesini değiştirmek isteyen vatandaşlar; "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresi üzerinden randevu alabilirler.

Ehliyet değiştirmek için gereken belgeler nelerdir?