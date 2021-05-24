Ehliyet sınav sonucu nereden öğrenilir? Elektronik ehliyet sınav sonucu öğrenme 2021

Ehliyet sınav sonucu nereden öğrenilir? Sürücü adayı olan binlerce kişi her gün elektronik ehliyet sınavına giriyor. Birbirinden zor soruları yanıtlayan adaylar sınav bittikten sonra sınavı geçip geçmediklerini merak edip ehliyet sınav sonucu ne zaman açıklanacak diye araştırmaya başlıyor. Adaylar elektronik ehliyet sınav sonuçlarını iki yoldan öğrenebilir. Online ehliyet sınavı sonuçları MEB kanalı ile ve e-devlet üzerinden öğrenilebilir. İşte elektronik ehliyet sınav sonucu öğrenme 2021'e dair tüm detaylar...

Ehliyet sınav sonucu nereden öğrenilir? Sürücü adayı olan binlerce kişi her gün elektronik ehliyet sınavına giriyor. Birbirinden zor soruları yanıtlayan adaylar sınav bittikten sonra sınavı geçip geçmediklerini merak edip ehliyet sınav sonucu ne zaman açıklanacak diye araştırmaya başlıyor. Adaylar elektronik ehliyet sınav sonuçlarını iki yoldan öğrenebilir. Online ehliyet sınavı sonuçları MEB kanalı ile ve e-devlet üzerinden öğrenilebilir. İşte elektronik ehliyet sınav sonucu öğrenme 2021'e dair tüm detaylar...

Ehliyet almak için neredeyse her hafta binlerce kişi elektronik ehliyet sınavlarına katılıyor. Online (elektronik) ehiliyet sınavından çıkan sürücü adayları sınav sonrası hemen sonuçları öğrenmek istiyor. Peki sınavdan sonra ehliyet sınav sounşları nasıl öğrenilir. Elektronik ehliyet sınav soncunu öğrenmek isteyen şoför adayları ehliyet sınav sonucu nereden öğrenilir, nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanır gibi soruları soruyor. İşte 2021 elektronik ehliyet sınav sonucu öğrenmeye dair detaylar...

E-DEVLET EHLİYET SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sürücü adayları ehliyet almaya hak kazanmak binlerce kişi online sınava katıldı. Sınav sonuçlarını merak eden binlerce kişi ehliyet sınav sounuçları nereden öğrenlir, nasıl sorgulanır? Sorusunu araştırıyor. Ehliyet sınavına giren sürücü adayları "ehliyet sınav sonucu nereden öğrenilir" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ehliyet sınav sonucu ne zaman açıklanacak? E-devet ehliyet sonucu sorgulama ekranı haberimizin detayında olacak...

EHLİYET SINAV SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek için 3 yöntem bulunuyor. İşte o yöntemler;

1- Öncelikle sınava katıldığını ehliyet kurumu sınav sonularını sizin adınnıza öğrenebilir

2- MEB'den E sınav ehliyet sonuçları öğrenme kısmından ehliyet sınav sonuçları öğrenilebilir

3. E-devlet üzerinden ehliyet sınav sonucu sorgulanabilir.

E SINAV EHLİYET SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB'in bir hizmeti olan sınav sonuçları öğrenme sayfasından ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmeniz mümkün. Peki E sınav ehliyet sonuçları nasıl öğrenilir? E- sınav ehliyet sınav sonuçlarını, Sınav bitiminde TC Kimlik no ile öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç açıklama ekranından ehliyet sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. esinav.meb.gov.tr adresine girdikten sonra, sonuçlar açıklandığında ilgili ekrana TC Kimlik numaranızı yazarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sınav sonuçları sürücü adayları tarafından merakla bekleniyor. Sınava giren adaylar ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklaacak sorusunu sormaya başladı. Sürücü adayları girmiş oldukları e-sınavı bitirir bitirmez sınav merkezindeki görevliler tarafından sınav sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirler.

E-devlet üzerinden de ehliyet sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. E-devlet üzerinden "Milli Eğitim Bakanlığı" ve "MEB Sınav Sonuç Sorgulama" ekranından elektronik ehliyet sınav sonuçları sorgulanabilir. Adaylar TC kimlik numarası ile e-Devlet kapısına giden sürücü adayları sınav snuçlarını online olarak sorgulayabilir.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NEDİR?

Ehliyet almanın üç şartı bulunmaktadır. İlk şart ehliyet almak için uygun yaşta olmanız gerekmektedir. Bununla birlikte yaşınız tutsa bile her ehliyet sınıfı için başvuru yapamıyorsunuz. Bu noktada ikinci şart devreye girmektedir. İkinci şart ise deneyim şartıdır. Son şart ise eğitim şartıdır. Trafik yönetmeliğine göre en az ilkokul mezunu olanlar ehliyet almak amacıyla başvuru yapabilirler.

EHLİYET ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

Ehliyet sahibi olabilmek için vatandaşlardan istenen belgeler şunlar;

* Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

* 4 Adet Biyometrik Fotoğraf

* Sürücü olur sağlık raporu

* Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)

* Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

EHLİYET SINAVINA GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ehliyet sınavının ne kadar olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ehliyet sınavına yönelik MEB'e ödenen iki ücret bulunmaktadır. Bunlardan ilki Teorik sınav ücreti(veya elektronik ehliyet sınavı) ve direksiyon sınav ücretidir. Teorik sınav ücreti 90 TL iken, direksiyon sınav ücreti 130 TL'dir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.