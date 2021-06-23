Ehliyet ile YKS'ye girilir mi? Sürücü belgesi ile YKS sınavına girilir mi? 2021 YKS sınavına sayılı günler kala kimliklerini kaybeden adaylar ehliyet ile sınava girip giremeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki YKS sınavına ehliyet ile girilir mi? ÖSYM'nin bu konu ile ilgili aldığı kurallar geçerliliğini koruyor.

2021 yılında yapılacak olan YKS sınavına 2,5 milyondan fazla aday katılacak. YKS'ye girecek olanadaylar sınava sayılı günler kala akıllarındaki sorulara yanıt arıyor. Sınava giriş belgesi ile birlikte istenen kimliğin yerine ehliyetin kabul edilip edilmeyeceği sorusu her sene olduğu gibi bu sene de araştırılıyor. ÖSYM daha önce yapmış olduğu açıklamalar ve duyurular ile bu soruya net olarak yanıt vermişti. İşte Ehliyet ile YKS'ye girilir mi? Sürücü belgesi ile YKS'ye girilir mi? sorusunun yanıtı...

EHLİYET İLE YKS'YE GİRİLİR Mİ?

Ehliyet (sürücü belgesi) ile YKS sınavına girilmesi mümkün değildir. ÖSYM'nin bu konudaki tutumu bellidir. ÖSYM sınavlarına giriş için adaylardan fotoğraflı ve aşırı derecede yıpranmamaış güncel kimlik kartları istenecekdir. Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

SÜRÜCÜ BELGESİ İLE YKS SINAVINA GİRİLİR Mİ?

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

2021 YKS SINAVI NE ZAMAN?

TYT, 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak.

SINAVDAN NE ZAMAN ÇIKILABİLİR?

2021 YKS sınavına giren adaylar sınavlardan istedikleri saatlerde çıkamaz. Sınav güvenliği gözetildiği için sınavdan çıkışlar şöyle planlanmıştır;

TYT'de sınav süresinin ilk 100 dakikası,

AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

YKS'DE TUVALET İZNİ VAR MI?

YKS sınavında tuvalete gitmek için bile olsa sınav salonundan çıkmak yasaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.