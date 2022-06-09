Efes-2022 tatbikatında hangi ülkenin askerleri var? Efes-2022 tatbikatında hangi ülkeler var? ABD askerleri Efes-2022 tatbikatında var mı? Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı; seçkin gözlemci günü faaliyetleriyle devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip etti.

Efes-2022 tatbikatında hangi ülkenin askerleri var? Efes-2022 tatbikatında hangi ülkeler var? ABD askerleri Efes-2022 tatbikatında var mı? Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı; seçkin gözlemci günü faaliyetleriyle devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip etti.

Efes-2022 tatbikatında hangi ülkenin askerleri var?

İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda basın brifingi gerçekleşti. Tatbikata 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edildi. Tatbikata 1100'ü katılımcı ülkelerden olmak üzere 10 binden fazla personel katılıyor.

Efes-2022 tatbikatında hangi ülkeler var?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Efes-2022, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, Ingiltere, Italya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali, Ürdün ülkelerinden görevlendirilen birlik ve unsurların katılımı ile yapılıyor.

Erdoğan'dan Yunanistan'a Adalar uyarısı

Ege'de Efes-2022 Tatbikatı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında Yunanistan'a da uyarılarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

"Bazı Yunan siyasetçiler; pervasızlıkla gerçeklikten uzak, hukaka aykırı sözlerler gündem olmaya çalışıyor. Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler, şaka yapmıyorum. Uluslararası anlaşmalara uyun.

Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına alsın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır''

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