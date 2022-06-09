Efes-2022 tatbikatına hangi ülkeler katıldı? Efes-2022 tatbikatı nerede yapılıyor? Efes-2022 tatbikatı kaç gün sürecek? Dosta güven düşmana korku salan Türk Silahlı Kuvvetleri Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na başladı. Efes 2022 tatbikatına pek çok ülkeden katılım oldu. Tatbikata 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edildi. Tatbikata 1100'ü katılımcı ülkelerden olmak üzere 10 binden fazla personel katılıyor. Tatbikata ABD, Almanya, Azerbaycan, Çekya, Irak, Ingiltere, Italya, Güney Kore, Macaristan, Malezya olmak üzere pek çok ülke katılıyor.

Efes-2022 tatbikatına hangi ülkeler katıldı? Efes-2022 tatbikatı nerede yapılıyor? Efes-2022 tatbikatı kaç gün sürecek? Dosta güven düşmana korku salan Türk Silahlı Kuvvetleri Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na başladı. Efes 2022 tatbikatına pek çok ülkeden katılım oldu. Tatbikata 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edildi. Tatbikata 1100'ü katılımcı ülkelerden olmak üzere 10 binden fazla personel katılıyor. Tatbikata ABD, Almanya, Azerbaycan, Çekya, Irak, Ingiltere, Italya, Güney Kore, Macaristan, Malezya olmak üzere pek çok ülke katılıyor.

Efes-2022 tatbikatına hangi ülkeler katıldı?

İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda basın brifingi gerçekleşti. Tatbikata 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edildi. Tatbikata 1100'ü katılımcı ülkelerden olmak üzere 10 binden fazla personel katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Efes-2022, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, Ingiltere, Italya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali, Ürdün ülkelerinden görevlendirilen birlik ve unsurların katılımı ile yapılıyor.

İşgal edilen adaya sızıldı

Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı; seçkin gözlemci günü faaliyetleriyle devam etti. 9 Mayıs'ta başlayan, 20 Mayıs'ta ise atışlı bölüme geçilen tatbikatın gece safhasında; senaryo canlandırıldı. Özel kuvvet timleri senaryo gereği işgal edilen bir adaya deniz ve havadan sızdı. Tatbikatın gece bölümünü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla birlikte takip etti.

Yerli silahlar tam isabet

Gece faaliyetleri kapsamında hedefler Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ve Korkut hava savunma silah sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemleri tarafından tam isabetle vuruldu.

Yerli imkanlarla geliştirilen 8 adet yeni tip tank çıkarma gemisi, tank ve personeli karaya çıkardı.

Atak helikopterleriyle F-16'lar, önceden belirlenen hedefleri ateş altına aldı. F-16 savaş uçağından atılan Pod sistemli füze de hedefini başarıyla imha etti. SAT VE SAS komandoları tarafından çıkarma yapılan bölgede su altı engelleri temizlendi. Tatbikatta topçu atışları, Türk ve ABD askerleri tarafından müşterek gerçekleştirildi. Hedeflerin imhasında yerli ve milli Hava Savunma Sistemi Korkut da kullanıldı. Tatbikatta topçu atışları, Türk ve ABD askerleri tarafından müşterek gerçekleştirildi.