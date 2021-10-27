EDHO neden yayınlanmadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman yayınlanacak? EDHO başka kanala mı geçecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) hayranları uzun süredir dizinin yeni bölümlerini bekliyordu. ATV'den yapılan açıklama ve fragmanlara göre EDHO'nun 7. sezonu 26 Ekim Salı akşamı yayınlanacaktı. EDHO izlemek için ATV ekranını açan dizi hayranları adeta şok oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yerine kanalda 'Baba Parası' adlı film oynatılıyordu. EDHO'nun neden yayınlanmadığına dair iddialar gelmeye başladı.

EDHO neden yayınlanmadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman yayınlanacak? EDHO başka kanala mı geçecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) hayranları uzun süredir dizinin yeni bölümlerini bekliyordu. ATV'den yapılan açıklama ve fragmanlara göre EDHO'nun 7. sezonu 26 Ekim Salı akşamı yayınlanacaktı. EDHO izlemek için ATV ekranını açan dizi hayranları adeta şok oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yerine kanalda 'Baba Parası' adlı film oynatılıyordu. EDHO'nun neden yayınlanmadığına dair iddialar gelmeye başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ATV'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. 2015 yılından bu yana ekranlarda olan dizi kendine has kemikleşmiş bir hayran kitlesi oluşturdu. 15 Haziran 2021'de 6. sezon finali ile ekranlara ara veren dizinin yeni bölümlerinin 26 Ekim'de ATV'de yayınlanacağı açıklanmıştı. EDHO fragmanlarında da bu tarih belirtiliyordu. 26 Ekim'de ekran başına geçen ve EDHO'nun yeni bölümünü bekleyen izleyiciler büyük şok yaşadı. Dizi yayınlanmadı. Peki EDHO neden yayınlanmadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman yayınlanacak? EDHO başka kanala mı geçecek?

EDHO neden yayınlanmadı?

ATV'nin reyting rekormeni dizisi 'EDHO'yu izlemek için gün sayanlar 26 Ekim'de şok yaşadı. ATV'de 26 Ekim akşamı 'Baba Parası' filmii yayınlandı. EDHO hayranları da EDHO neden yayınlanmadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman yayınlanacak? sorularını sormaya başladı. Bu sorulara yanıt Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'ndan geldi. Ali Eyüboğlu'nun aktardığına göre; yapım şirketi BVB, yeni oyuncular ve eskiler için zam istedi. Kanal 'tamam' dedi ve çekimler başladı. Kanal sözleşmeyi dün de imzalamayınca, BVB yeni bölümü teslim etmedi. ATV de 'EDHO' yerine 'Baba Parası' filmini yayınladı.

Kanaldan açıklama gelmedi

EDHO'nun yayınlanmamasına ilişkin ATV'den ve dizinin yapımcılarından herhangi bir açıklama gelmemesi dizi hayranlarını üzdü.

EDHO başka kanala mı geçecek?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Dizinin başka kanala geçeceği iddiaları da geçtiğimiz günlerde tartışılmıştı. Dizinin yeni kalana geçmeyeceği yeni bölümün 1 hafta sonra gecikmeli olarak ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini 3 Kasım Salı günü ATV'de yayınlanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.