EDHO yeniden başlayacak mı? EDHO 7. sezon hangi kanalda yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tutkunlarını sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. 7. sezonda ATV'de ekranlara gelmesi beklenen ancak sürpriz bir kararla yayından kaldırılan ve ekranlara veda eden EDHO'nun yeniden ekranlara geleceği iddia edildi. Bu iddia sonrası EDHO'nun hangi kanalda ne zaman başlayacağı sorusu dizi hayranları tarafından merak edilir oldu. İşte 2022 EDHO ile ilgili gelişmeler...

EDHO yeniden başlayacak mı? EDHO 7. sezon hangi kanalda yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tutkunlarını sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. 7. sezonda ATV'de ekranlara gelmesi beklenen ancak sürpriz bir kararla yayından kaldırılan ve ekranlara veda eden EDHO'nun yeniden ekranlara geleceği iddia edildi. Bu iddia sonrası EDHO'nun hangi kanalda ne zaman başlayacağı sorusu dizi hayranları tarafından merak edilir oldu. İşte 2022 EDHO ile ilgili gelişmeler...

Dizi hayranları 15 Haziran'da 199. bölüm ile sezon finali yapan EDHO'nun yeni bölümünü beklerken EDHO'nun yayınlanmayacağı açıklanmıştı. EDHO ile kanal arasında yeni sözleşme krizi yaşandığı iddia edilmişti. 26 Ekim'de ekranlara geleceği açıklanan dizinin yayınlanmaması sonrası kanal ile EDHO arasındaki ipleri kopardı. Yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin akıbetini Oktay Kaynarca duyurmuştu. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında EDHO'nun bittiğini açıklamıştı. Bu açıklama dizi hayranlarında şok etkisi şayattı. Ancak dizi ile ilgili yeni gelşimeler yaşandı.

EDHO yeniden başlayacak mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeniden ekranlara geleceği iddia edildi. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu kez başrolde Oktay Kaynarca olmayacak. İddia doğru çıkarsa çok yakında diziyi ekranlardan izlemek mümkün olacak.

EDHO 7. sezon hangi kanalda yayınlanacak?

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre EDHO BluTV'de film olarak yayınlanacak. EDHO'nun isim de değiştireceği açıklandı. EDHO'nun7. sezonunun film haline getirileceği ve adının da 'Son Efsane' olarak değişitirileceği belirtildi.

Oktay Kaynarca olmayacak

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerinin oynadıüı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelecek filminde başrolde Oktay Kaynarca olmayacak. Yeni yapımın başrolünde İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba olacak. Dizinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hapiste, atv'nin "Okul Yolunda" dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer de yurt dışında sürgünde gösterileceği için dizide yer almayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.