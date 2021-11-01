EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı? EDHO hangi kanalda yayınlanacak? ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan kötü haber geldi. Dizi hayranları 15 Haziran'da 199. bölüm ile sezon finali yapan EDHO'nun yeni bölüm fragmanları ile heyecanlanmıştı. Kanaldan yapılan açıklamada dizinin yeni bölümünün 26 Ekim'de yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak öyle olmadı ve dizi yayınlanmadı. Bunun üzerine izleyiciler dizinin akıbetini merak etmeye başladı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan EDHO hayranlarını kıyacak bir veda paylaşımı geldi.

EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı? EDHO hangi kanalda yayınlanacak? ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan kötü haber geldi. Dizi hayranları 15 Haziran'da 199. bölüm ile sezon finali yapan EDHO'nun yeni bölüm fragmanları ile heyecanlanmıştı. Kanaldan yapılan açıklamada dizinin yeni bölümünün 26 Ekim'de yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak öyle olmadı ve dizi yayınlanmadı. Bunun üzerine izleyiciler dizinin akıbetini merak etmeye başladı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan EDHO hayranlarını kıyacak bir veda paylaşımı geldi.

Her salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonda şzleyicisi ile buluışmaya hazırlanırken büyük bir sürpriz yaşandı. Dizi ATV'de yayınlanmadı. Bunun üzerine dizi hayranları EDHO bitti mi? EDHO neden yayınlanmadı gibi soruları sormaya başladı. Konuyla ilgili üzen haber Oktay Kaynarca'dan geldi.

EDHO bitti mi?

Dizi 15 Haziran'da sezon finali yapmış ve uzun süre ekranlaradan uzak kalmıştı. Yayınlandığı he akşam reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin akıbeti belli oldu. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında EDHO'nun bittiğini açıkladı. Haber EDHO hayranlarında şok etkisi yaşattı. EDHO'nun açıklanan tarihte ekranlara gelmemesi izleyicinin üyük tepkisine neden olmuştu. EDHO ile kanal yönetimi arasında sorun olduğu iddia edilmişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı?

Oktay Kaynarca paylaşımında şunları yazdı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum."



"Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

EDHO neden bitti?

EDHO ile kanal arasında yeni sözleşme krizi yaşandığı iddia edilmişti. 26 Ekim'de ekranlara geleceği açıklanan dizinin yayınlanmaması sonrası kanal ile EDHO arasındaki ipleri kopardı.

EDHO başka kanala mı geçecek?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Dizinin başka kanala geçeceği iddiaları da geçtiğimiz günlerde tartışılmıştı. Dizinin yeni kalana geçip geçmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

EDHO 2 Kasım Salı yayınlancak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.