Eczaneler grevde mi? İstanbul'da eczaneler neden kapalı? Eczaneler grevi ne zaman? Eczaneler iş bırakma kararı mı aldı?

Eczaneler iş bırakma kararı mı aldı? Eczaneler grevde mi? İstanbul'da eczaneler neden kapalı? Eczaneler grev mi yapacak? Eczacılar karlılık oranlarını belirleyen fiyat kararnamesinde temmuzda yapılan güncellemenin yetersiz olduğunu iddia ederek iş bırakma kararı aldı. Vatandaşları tedirgin eden bu gelişmenin ardından eczanelerde grevin hangi gün olacağı merak edilmeye başlandı.

Eczaneler iş bırakma kararı mı aldı? Eczaneler grevde mi? İstanbul'da eczaneler neden kapalı? Eczaneler grev mi yapacak? Eczacılar karlılık oranlarını belirleyen fiyat kararnamesinde temmuzda yapılan güncellemenin yetersiz olduğunu iddia ederek iş bırakma kararı aldı. Vatandaşları tedirgin eden bu gelişmenin ardından eczanelerde grevin hangi gün olacağı merak edilmeye başlandı.

Cumhruriyet'ten Dilan Ayırkan'ın haberine göre eczacılar karlılık oranlarının düzenleyen ilaç fiyat kararnamesinde yapılan düzenlemeyi yetersiz bularak ülke genelinde iş bırakma eylemi kararı aldı. Yaşanan gelişmeler vatandaşları endişelendirdi ve eczaneler grevde mi? sorusunu sormaya başladı.

Eczaneler grev mi yapacak?

Eczacıların kârlılık oranlarını belirleyen ilaç fiyat kararnamesinde temmuzda yapılan güncelleme, bu oranı iyileştirmeye yetmedi. 100 liraya kadar olan bir ilaçtan, daha önce yüzde 25 kâr eden eczacılar için bu oran yüzde 28'e çıktı. 200 liranın üzerindeki ilaçlarda ise yüzde 12'den yüzde 13'e yükseldi. Güncellemeyi yeterli bulmayan eczacılar, ülke genelinde iş bırakmaya karar verdi.

Eczanelerin grevi ne zaman?

Eczanelerin iş bırakma gravine ilişkin tarihin ilerleyen günlerde karar verileceği belirtildi. Türkiye'de yaklaşık 25 bin eczane bulunuyor. Eylem takvimini ilerleyen günlerde açıklayacak olan eczacılar, nöbetçi eczane sayısını arttırarak eczane hizmetlerini aksatmayacak.

Eczaneler iş bırakma kararı mı aldı?

İlaç fiyat kararnamesinin yeniden güncellenmesini isteyen İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, “Aksi takdirde eczacılar olarak ayakta kalamayacağız” dedi. Özcan, “Eczacıların kârını belirleyen TL baremi 13 yıl öncesine ait. 13 yıl önceki 10 TL, bugünkü 10 TL değil. Bizim kârımız her güncellemede eriyor. Her zamla bu kârın düşmesi, bizi kredi çekmeye itti. Meslektaşlarımız mesleklerini bırakıyor. İki eczaneden biri kapatma tehlikesi ile karşı karşıya. Güncelleme, enflasyon oranında yapılmadığı için bizi tatmin etmedi. Yaşayabilmek için bu eylem kararını almak durumunda kaldık” diye konuştu.

Eczane nedir?

Eczane Türk Dil Kurumunun sözlüğünde ilaçların yapıldığı ve satıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Eczane kelimesi Arapça 'Ecza' ve Farsça 'hane' kelimelerinin birleşiminden oluşmuş ve zamanla evrimleşerek eczane olarak kısalmıştır.

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