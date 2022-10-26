Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu kapatmadı | Ece Üner mikrofon olayında ne dedi?

Ece Üner mikrofon olayında ne dedi? Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalına konuk olan gazeteci Ece Üner yayın ortasında kalkarak gizlice tuvalete gideceğini belirtse de mikrofonunun açık kaldığını fark etmedi. İşte detaylar...

Ece Üner mikrofon olayında ne dedi? Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalına konuk olan gazeteci Ece Üner yayın ortasında kalkarak gizlice tuvalete gideceğini belirtse de mikrofonunun açık kaldığını fark etmedi. İşte detaylar...

Ece Üner tuvalete giderken mikrofonu kapatmadı

YouTube kanalında yapmış olduğu yayınlarla kendinden sıkça söz ettiren Oğuzhan Uğur, "sansür yasası"nı bu hafta ele aldı. Uğur çok sayıda gazeteci ve sosyal medya fenomeni yayınına davet etti.

Davet ettiği kişilerden birisi de gazeteci Ece Üner oldu. Üner konuşmanın ortasında bir anda ayağa kalktı ve çalışanlardan birisi ile sessizce konuştu. Fakat Ece üner'in mikrofonu açık kalmıştı ve herkes tarafından duyuldu. Bu olay sosyal medyada çok konuşuldu

Ece Üner mikrofon olayında ne dedi?

Ece Üner; "Tuvalete, . Yok çok iyiyim tuvalete gidiyorum." dediği esnada,

Oğuzhan Uğur hemen devreye girerek, "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" diyerek rejiyi uyardı.