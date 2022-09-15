Ece Aydemir kimdir? Miss Turkey 17 numara Ece Aydemir oyuncu mu? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Son zamanların gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Ece Aydemir Miss Turkey 2022 finalistlerinden biri oldu. Daha önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizide görmeye alışkın olduğunuz Ece Aydemir'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Miss Turkey yarışmasında 17 numara ile yarışacak olan Ece Aydemir'in hayatı ve biyografisi haberimizin detayında olacak...

Ece Aydemir kimdir? Miss Turkey 17 numara Ece Aydemir oyuncu mu? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Son zamanların gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Ece Aydemir Miss Turkey 2022 finalistlerinden biri oldu. Daha önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizide görmeye alışkın olduğunuz Ece Aydemir'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Miss Turkey yarışmasında 17 numara ile yarışacak olan Ece Aydemir'in hayatı ve biyografisi haberimizin detayında olacak...

Miss Turkey 2022 finalistleri arasında genç oyuncu Ece Aydemir de yer alıyor. Ece Aydemir yarışmaya katılmadan önce dizilerde rol almıştır. TRT 1'de yayınlanan ve pek çok kişinin izlediği Kalk Gidelim adlı dizide Duru karakterini canlandıran oyuncu performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Ece Aydemir kimdir?

Ece Aydemir dizi ve film oyuncusudur. 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Aydemir oyunculuğa küçük yaşlarda merak salmıştır. Ece Aydemir Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır. 2017 yılından itibaren dizilerde görmeye alışkın olduğumuz Ece Aydemir TRT 1'de yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizide Duru karakterini canlandırmıştır. 1.76 boyunda olan ve 21 yaşında olan Ece Aydemir İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 3. sınıf öğrencisidir.

Miss Turkey 17 numara Ece Aydemir oyuncu mu?

Ece Aydemir Miss Turkey yarışmasında 17 numara ile podyuma çıkacak. Ece Aydemir dizi ve dilm oyuncusudur. Kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen Ece Aydemir'in Miss Turkey'e katılması herkesi şaşırttı.

Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ece Aydemir TRT 1'de yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde rol almıştır.