2022 Miss Turkey finalistleri kimler? Miss Türkey yarışmacıları kim? Mıss Türkey 2022 ne zaman hangi kanalda? Miss Turkey güzellik yarışmasına günler kala finalistler belirlendi. 20 kişilik listede tanıdık isimler de yer alıyor. Miss Türkey yarışmasının nerede ne zaman yapılacağı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2022 Miss Türkey yarışmacıları ve kısa bilgileri...

2022 Miss Turkey finalistleri kimler? Miss Türkey yarışmacıları kim? Mıss Türkey 2022 ne zaman hangi kanalda? Miss Turkey güzellik yarışmasına günler kala finalistler belirlendi. 20 kişilik listede tanıdık isimler de yer alıyor. Miss Türkey yarışmasının nerede ne zaman yapılacağı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2022 Miss Türkey yarışmacıları ve kısa bilgileri...

Her yıl yapılan Miss Turkey 2022'nin finalisteleri belli oldu. 20 kişilik sitede yer alan isimler oldukça şaşırttı. . Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak.

Mıss Türkey 2022 ne zaman hangi kanalda?

Miss Turkey 2022 büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü İstanbul'daki lüks bir otelde yapılacak. Geçen yılın kazananları Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda bir sonraki Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek haleflerini taçlandıracak.

Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu. Her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2022'nin yarışmacıları merak ediliyor. İşte jürinin belirlediği 20 aday ve bilgileri...

2022 Miss Turkey finalistleri kimler?

1 NUMARA: HANDE DENİZ ULUĞ

BOY: 1.85

YAŞ: 21

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

2 NUMARA: GİZEM KOŞAR

BOY: 1.81

YAŞ: 18

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

3 NUMARA:DERYA ÇETİNKAYA

BOY: 1.77

YAŞ: 22

VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

4 NUMARA: ESİL KAYA

BOY: 1.77

YAŞ: 19

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

5 NUMARA: ALEYNA ŞİRİN

BOY: 1.76

YAŞ: 21

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

6 NUMARA: İREM SU KAHRAMANTÜRK

BOY: 1.79

YAŞ: 20

SAMSUN ÖZEL TEKEV ANADOLU LİSESİ MEZUNU

7 NUMARA: İLAYDA ÜSTÜN

BOY: 1.78

YAŞ: 23

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

8 NUMARA: SELİN ERBERK GURDİKYAN

BOY: 1.78

YAŞ: 23

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

9 NUMARA :İPEK ARSU

BOY: 1.73

YAŞ: 20

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU

10 NUMARA: SELVER MİRA ATAGÜL

BOY: 1.72

YAŞ: 23

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

11 NUMARA: NİL DİZDAR

BOY: 1.73

YAŞ: 23

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ JAZZ VOKAL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

12 NUMARA: TUANA KURT

BOY: 1.75

YAŞ: 24

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

13 NUMARA: NURTEN AYTEN

BOY: 1.77

YAŞ: 21

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

14 NUMARA: SUDE TANYILDIZ

BOY: 1.76

YAŞ: 23

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU

15 NUMARA: ZEYNEP ELİF ÖZAL

BOY: 1.75

YAŞ: 21

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

16 NUMARA: ŞİRİN ABUFAUR

BOY: 1.78

YAŞ: 25

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNU

17 NUMARA: ECE AYDEMİR

BOY: 1.76

YAŞ: 21

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

18 NUMARA: BERFİN ANT

BOY: 1.77

YAŞ: 23

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

19 NUMARA: NURSENA SAY

BOY: 1.80

YAŞ: 24

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU

20 NUMARA: MERVE YILDIRIM

BOY: 1.84

YAŞ: 24

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ .