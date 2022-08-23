Ebru Baki Habertürk den ayrıldı mı? Canlı yayında uyuklayan Ebru Baki Habertürk'ten kovuldu mu? Ebru Baki izne mi ayrıldı?

Ebru Baki Habertürk den ayrıldı mı? Canlı yayında uyuklayan Ebru Baki Habertürk'ten kovuldu mu? Sosyal medyada gündeme bomba gibi düşen Ebru Baki'nin uyuklama görüntüleri sonrası, program yayından kaldırıldı. Para Gündem izleyicileri konuyla ilgili açıklama bekledi. Peki Ebru Baki neden yok? Ebru Baki'nin programını kim sunacak? Para Gündem yayından mı kaldırıldı? Ebru Baki izne mi ayrıldı? İşte detaylar...

Canlı yayında uyuklayan Ebru Baki Habertürk'ten kovuldu mu? Sosyal medyada gündeme bomba gibi düşen Ebru Baki'nin uyuklama görüntüleri sonrası, program yayından kaldırıldı. Para Gündem izleyicileri konuyla ilgili açıklama bekledi. Peki Ebru Baki neden yok? Ebru Baki'nin programını kim sunacak? Para Gündem yayından mı kaldırıldı? Ebru Baki izne mi ayrıldı? İşte detaylar...

Ebru Baki Habertürk den ayrıldı mı?

Uyuklama görüntülerinden sonra gündem olan ve konuşulan Ebru Baki'nin programı, yayın akışından kaldırıldı. Kanalın yayın akışında Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programı yerine 'Sena Alkan'ın sunduğu Haber Bülteni'ne yer verildi.

Ebru Baki izne mi ayrıldı?

Edinilen bilgilere göre Ebru Baki, çok konuşulan görüntülerin üzerine dinlenmek üzere izne çıktı.

Canlı yayında uyuklayan Ebru Baki Habertürk'ten kovuldu mu?

Habertürk kanalında, Habertürk TV ekonomi müdürü ve Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki'nin kovulmasına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Baki'nin dinlenmek için izne çıktığı aktarıldı.

Program için yorumlar gecikmedi!

Sosyal medya üzerinden Para Gündem programı izleyicileri, Baki için yorumu geciktirmedi. İzleyiciler "Gece beşik mi salladın bu ne hal?", "Konuklara ve bize saygısızlık" gibi yorumlar yapıldı.

Aynı zamanda sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle, 'böyle iş yapılır mı ya' şeklide yorumlandı.

Para Gündem'i kim sunacak?

Para Gündem programı izleyicilerinin merak ettiği "Para Gündem'i kim sunacak?" sorusu henüz yanıt bulamadı. Kanaldan konuyla ilgili açıkalma bekleniyor.