e-Devlet'ten uyarı var: Bu maillere dikkat

Sahte e-Devlet maili ile hedef aldıkları kişilerden para isteyen dolandırıcılara karşı e-Devlet'ten uyarı geldi. e-Devlet Kapısı, twitter hesabı üzerinden yaşanan durumu paylaştı.

e-Devlet kapısı dolandırıcılara karşı kullanıcıları uyardı. Bilgisayar korsanları 'Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi – e-Devlet Kapısı' tarafından gönderilmiş gibi görünen sahte bir mail atarak kullanıcıları dolandırıyor.

Mailde "Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Ekonomik Kurtuluş Savaşında mücadele etmektedir" gibi ifadeler yer alıyor ve hedef aldıkları kişilerden hane başına en fazla 1832 TL sosyal yardımda bulunabilecekleri belirtilerek para istiyorlar.

Söz konusu sahte mailde başvuru formu linki de gönderiliyor.

e-Devlet Kapısı'ndan Uyarı

e-Devlet Kapısı, twitter hesabı @ekapi üzerinden söz konusu maillere karşı bir uyarı yayınladı. Mesajda, bahse konu olan mailin ekran görüntüsü ve içeriği paylaşıldı ve şu uyarılar yapıldı:

"Böyle bir e-posta aldıysanız dikkate almayın! e-Devlet Kapısı size asla herhangi bir hizmete başvuru amacıyla e-posta göndermez. Oltalama saldırıları ile verilerinizin çalınmaması için ulaşmak istediğiniz resmî internet sayfasını adres çubuğuna elle girin"

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.