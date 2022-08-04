Üzerinde kimlik numaranız ve fotoğrafınız bulunan kimlik kartınız ile birlikte e-Devlet şifresi almak için PTT merkez müdürlüklerine veya en yakın yetkili PTT şubesine giderek başvurabilirsiniz.

e-Devlet şifresini almak ve giriş yapmak isteyen vatandaşlar sisteme yoğun ilgi gösteriyor. Daha önce www.turkiye.gov.tr ​​adresinde cep telefonu numaranızı kaydettirdiyseniz ve doğruladıysanız PTT'ye gitmeden yeni şifre oluşturabilirsiniz.

e-Devlet şifresi nasıl alınır?

Hizmetlerden yararlanmak isteyen kişiler, iddia ettikleri kişi olduklarını doğrulamak için bir şifre edinmelidir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve şifre, e-posta ve şifre vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.

Kişisel uygulama ile şifre, T.C. Kimlik numarasını içeren fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, oturma izni, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) PTT Merkez müdürlüklerine ibraz edilmelidir. PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

Daha önce www.turkiye.gov.tr ​​adresinde cep telefonu numaranızı kaydettirdiyseniz ve doğruladıysanız PTT'ye gitmeden yeni şifre oluşturabilirsiniz. .