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Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi, 1 kişi öldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2022-06-07 09:45:16
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi, 1 kişi öldü

Karakaş köyü Yukarıdağ mevkisindeki bahçesine gitmek için dün akşam tarım aracıyla evden ayrılan Muhammet Yalçın'dan (23) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede arama yapan ekipler, Yalçın'ın kullandığı aracın şarampole devrildiğini tespit etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalçın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. .

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