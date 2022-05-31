Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi nasıl alınır? Düşük faizli ev kredisi alma şartları neler? Ev almanın hayalini kuranlara düşük konut kredisi müjdesi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Müjdenin ardından kredi çekip ev almak için sabırsızlanan vatandaşlar düşük kredili konut kredisi başvurusunun ne zaman başlayacağını araştırıyor. 0,89 ve 0,99 faiz oranları ile 2 milyon TL'ye kadar kredi verilecek. Peki düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek ev almak isteyenlere düşük faizli konut kredisi müjdesi vermişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardındından fırsatçılar yine sahneye çıkarak konut fiyatlarını artırdı. Konut fiyatlarında artış olmasından endişe eden vatandaşlar bir an önce kredi çekerek hayalindeki evlerine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Peki Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi nasıl alınır? Düşük faizli ev kredisi alma şartları neler?

Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı?

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. 0.99 faizli konut kredisi başvuruları henüz başlamadı. Finansman çalışmaları devam ederken konuya ilişkin bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacak.

0.89 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. 0,89 faiz oranlı konut kredilerine başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Düşük faizli konut kredisini hangi bankalar veriyor?

0.99 ve 0,89 faizle konut kredisi şimdilik ilk etapta kamu bankalarınca verilecek. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'na yapılacak başvurular neticesinde şartları taşıyan vatandaşlara 0.99 ve 0,89 faizle konut kredisi verilecek.

0,99 faizli ev kredisi alma şartları neler?

* İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek..

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

* 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

* Bu paketten yalnızca bir kez yararlanılabilecek.

0,89 faizli ev kredisi alma şartları neler?

* Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

* Bu destekten 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecek.

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı yerde ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

* 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar ise bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.

* Başvuru sahiplerinin, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya, DTH (döviz tevdiat hesabı)/altın hesaplarına aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapabilecek.

Güncel konut kredisi faiz oranları

Akbank %2,05 - %2,10

Garanti BBVA %2,75 - %2,79

ING %2,26 - %2,69

İş Bankası %1,95

Yapı Kredi %2,14

Albaraka Türk %1,79 - %2,19

Alternatif Bank %2,64 - %2,83

Anadolubank %2,59 - %2,65

DenizBank %2,50

Fibabanka %1,90 - %2,68

Halkbank %1,20 - %1,29

HSBC %3,49

ICBC Bank Turkey %2,01 - %2,07

Kuveyt Türk %2,04

Odeabank %2,69

QNB Finansbank %2,22

Şekerbank %2,50

TEB - Türk Ekonomi Bankası %2,70

VakıfBank %1,20 - %1,29

Vakıf Katılım %1,54 - %2,45

Ziraat Bankası %1,29