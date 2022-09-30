Duruk hareketsiz bulmaca | Çengel bulmacada duruk hareketsiz ne demek?

Duruk hareketsiz bulmaca | Çengel bulmacada sıklıkla araştırılan 'duruk hareketsiz' sorusunun yanıtını derledik. Peki çengel bulmacada duruk hareketsiz ne demek? İşte detaylar ve yanıtı...

Duruk hareketsiz bulmaca | Çengel bulmacada sıklıkla araştırılan "duruk hareketsiz" sorusunun yanıtını derledik. Peki çengel bulmacada duruk hareketsiz ne demek? İşte detaylar ve yanıtı...

Duruk hareketsiz bulmaca

Çengel bulmacada sıkça çıkan "duruk hareketsiz" kelimesinin yanıtı;

STATİK - SABİT - DURAĞAN kelimelerinden herhangi biri olabilir.

Çengel bulmacada duruk hareketsiz ne demek?

Duruk hareketsiz 5 harfli yanıtı: SABİT

Duruk hareketsiz 6 harfli yanıtı: STATİK

Duruk hareketsiz 7 harfli yanıtı: DURAĞAN

Duruk hareketsiz kelimelerinin sözlük anlamı

: yerini değiştirmeyen, olduğu yerde duran, devinimsiz. Etkinliği olmayan, olduğu gibi kalan.

Statik sözlük anlamı;

1) belirli bir süre hep aynı kalan, devinimi olmayan, durağan, duruk.

2) değişme, gelişme, ilerleme göstermeyen, değişmeyen.

3) güçlerin dengelenmesiyle ilgili.

4) devinmeyen nesnelerin üzerindeki güç dengelerini konu alan bilim dalı.

5) dalgalı akımlı elektrik motorlarında ve üreteçlerinde devinmeyen bölüm.

Sabit sözlük anlamı;

1) yer değiştirmeyen, hep aynı yerde duran, durağan.

2) gerçek olduğu kesinleşmiş olan.

3) hep aynı kalan, değişmeyen, önceden ayarlanmış olan.

4) bir şeyin varlığı, doğruluğu, gerçekliği kesin olarak belli olmak.

5) durağan durumda bulunmak.