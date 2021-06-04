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  • Dünya'ya açılan Türk markası Getir, 550 milyon dolar yatırım aldı: İşte yeni değeri

Dünya'ya açılan Türk markası Getir, 550 milyon dolar yatırım aldı: İşte yeni değeri

Pandemi sürecinde değerini en çok arttıran kuruluşlardan olan Getir, yeniden yatırım aldığını açıkladı. Getir ne kadar yatırım aldı? Getir, hangi ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor? İşte detaylar...

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04.06.2021 11:37:18
Dünya'ya açılan Türk markası Getir, 550 milyon dolar yatırım aldı: İşte yeni değeri

Türk girişimci Nazım Salur Türkiye'de kurulan ve vatandaşlarca popülerliğini arttıran Getir, aldığı yüksek yatırımlar ile kendisini Avrupa'ya taşımıştı. Yeni aldığı yatırım ile birlikte değerlemesini 5 ayda 9 katına çıkaran Getir, Mart ayında 7 milyar dolarlık yatırımla unicorn seviyesine ulaştı. Toplam değeri şuanda 7,5 milyar dolar olan Getir, aldığı yatırımlar ile 2021 yılının ikinci yarısında ABD'de de faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Berlin, Paris ve ABD Getir ile tanışacak

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Nazım Salur, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, kendi oluşturdukları yapay zeka teknolojisi sayesinde hangi ülkenin en çok hangi ürünü sattığını 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde belirleyebildiklerini, bu verilerden yola çıkarak Avrupa ülkelerinde de en az Türkiye'de olduğu kadar başarı göstermeyi hedeflediklerini dile getirmişti.

İngiltere ve Hollanda'dan sonra Paris ve Berlin'de, ardından yılın son çeyreğinde de ABD'de faaliyete geçileceğini belirten Nazım Salur, 555 milyon dolarlık yatırım hakkında şu açıklamaları yaptı; “Getir'in bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor. Bu aslında Türkiye'den de yeni teknolojik iş modellerinin çıkabileceğinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye'deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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