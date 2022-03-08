8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İETT'den kadınlara ücretsiz ulaşım hakkı tanındı. Dünya Kadınlar Gününde otobüsler ücretsiz mi? 8 Mart İETT otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Dünya Kadınlar Günün ücretsiz ulaşım nasıl yapılır? sorusu İstanbul'da yaşayan kadınlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İBB'den yapılan açıklamada 8 Mart'ta kadınlar İstanbulkart Mobil uygulama üzerinden kare kodlu geçişlerde ilk yolculuklarını ücretsiz yapacak. Sadece 1 yolculuk ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş sadece mobil uygulama ile yapılabilecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İETT'den kadınlara ücretsiz ulaşım hakkı tanındı. Dünya Kadınlar Gününde otobüsler ücretsiz mi? 8 Mart İETT otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Dünya Kadınlar Günün ücretsiz ulaşım nasıl yapılır? sorusu İstanbul'da yaşayan kadınlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İBB'den yapılan açıklamada 8 Mart'ta kadınlar İstanbulkart Mobil uygulama üzerinden kare kodlu geçişlerde ilk yolculuklarını ücretsiz yapacak. Sadece 1 yolculuk ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş sadece mobil uygulama ile yapılabilecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İETT metrobüs ve otobüs seferlerinde kadınlara tek seferlik ücretsiz ulaşım hakkı tanındı. 8 Mart İETT ücretsiz seferler akbil ile geçişlerde olmayacak. İşte ücretsiz geçişimn detayları...

Dünya Kadınlar Gününde otobüsler ücretsiz mi?

Kentte gün geçtikçe kullanımı artan metrobüs ve otobüs seferlerinde kadınlara yönelik özel kampanyalar sunulacak. BELBİM AŞ ve İETT işbirliği sonucunda, kadınlar İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak ilk ulaşım seferlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek. QR kod ile yapılan ilk geçiş ücreti sonradan iade edilmek üzere kullanıcılardan temin edilirken, iade tutarı dijital karta geri ödenecek

Dünya Kadınlar Günün ücretsiz ulaşım nasıl yapılır?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk seferlerini ücretsiz yapmak iseyen kadınlar öncelikle İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanması gerekiyor. QR kod ile yapılan ilk ödeme daha sonra dijital karta geri yüklenecek ve ücretsiz geçiş sağlanmış olacak.

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