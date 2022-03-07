8 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İETT seferleri için milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar alındı. 8 Mart Salı Günün İETT seferlerini kullanan tüm kadınlar yolculuklarını ücretsiz olarak yapabilecek. İETT mobil uygulaması ile ilk seferki ulaşımlarını bedavaya getirebilecek. İETT'nin yaptığı açıklamanın ardından binlerce kişi 8 Mart'ta İETT seferleri ücretsiz mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sadece kadınlar ilke seferlerinde İETT seferlerine ücret ödemeyecek.

8 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İETT seferleri için milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar alındı. 8 Mart Salı Günün İETT seferlerini kullanan tüm kadınlar yolculuklarını ücretsiz olarak yapabilecek. İETT mobil uygulaması ile ilk seferki ulaşımlarını bedavaya getirebilecek. İETT'nin yaptığı açıklamanın ardından binlerce kişi 8 Mart'ta İETT seferleri ücretsiz mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sadece kadınlar ilke seferlerinde İETT seferlerine ücret ödemeyecek.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İETT'den kadınları sevindiren bir açıklama geldi. Kent ulaşımında İETT otobüs, metro ve metrobüsleri kullanan kadın yolcular İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak ilk seferlerini ücretsiz yapabilecekler.

8 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm İETT seferleri ücretsiz değildir. Kadınlar sadece 1. seferlerini ücretsiz yağabilecek. İETT otobüs, metro ve metrobüslerden ücretsiz faydalanmak isteyenler İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanmak zorunda. İstanbulkart ile geçişlerde ücret alınacaktır.

Bugün otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

İstnbul'da 8 Mart'ta otobüs, metro, metrobüs kullanacak olan kadınlar için ilk sefer ücretsiz olacak. Diğer seferler ise belirlenen ücret tarifesi doğrultusunda ücretli olacak. BELBİM AŞ ve İETT işbirliği sonucunda, kadınlar İstanbulkart mobil uygulamasını kullanarak ilk ulaşım seferlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek. QR kod ile yapılan ilk geçiş ücreti sonradan iade edilmek üzere kullanıcılardan temin edilirken, iade tutarı dijital karta geri ödenecek.

Düny Kadınlar Günü'nde İETT herkese mi ücretsiz?

İstanbul'da 8 Mart'ta ilk seferler sadece kadınlara ücretsiz olacak.

Dünya Kadınlar Günü nedir?

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.

Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart ulusal bayram oldu. Kadınlar Günü, 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1977 yılında aldığı kararı ile üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gündür. .