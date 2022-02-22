Donetsk Halk Cumhuriyeti nerede? Donetsk Halk Cumhuriyeti kime bağlı? Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni hangi ülkeler tanıdı? Rusya-Ukrayna hattında sular ısınıyor... Rusya aldığı yeni bir karar ile Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların bağımsızlıklarını tanıdığını duyurdu. Rusya ayrıca bölgeye müdahale için Rus silahlı kuvvetlerine de bölgeye müdahale etme talimatı verdi. Savaş seslerinin iyice yükseldiği bölgede ne gibi gelişmeler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Rusya'nın aldığı karar sornasında açıklama yaptı. Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının yeni bir krize neden olacağını ifade eden Zelenski Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu aktardı ve "Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir" dedi.

2014 yılında çıkan çatışmalarda Rusya destekli gruplar Ukrayna hükümetine karşı harekete geçmişlerdi. Ukrayna'da Rus kökenli nüfusun yoğun bulunduğu Donetsk ve Lugansk (Donbas) bölgelerinde Şubat 2014'te ayrılıkçı gruplar ağır silahlarla hükümet yanlısı birliklere saldırdı. Ukrayna ordusundan bazı silahları ele geçiren ayrılıkçılar, Kiev yönetimine göre, önemli silah ve mühimmat desteğini Rusya'dan gördü. Ayrılıkçılar sözde halk oylamalarıyla 11 Mayıs 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturdu. Bölgede yaşanan gerilimlerin artması üzerne Rusya'dan yeni bir hamle geldi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı aldı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti nerede?

Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti Ukrayna'nın Doğusunda yer alan Donbas bölgesi içinde yer alıyor. Donbas, 1920 yılında SSCB'nin büyük sanayi merkezlerinin kurulduğu bir yer oldu. Bölgede birçok kömür madeni işletmeye açıldı fakat bunlar II. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından yıkıldı. Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar 20214'te Ukrayna'ya karşı ayaklanmış ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu.

Donetsk Halk Cumhuriyeti kime bağlı?

Donetsk Halk Cumhuriyeti Ukrayna sınırları içerisinde yer alıyor. Donetsk Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir. Ukrayna için kritik öneme sahip olan Donetsk'te 2014 yılında başlayan çatışmalar sonucunda Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.