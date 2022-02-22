Donbas nerede? Donbass hangi ülkede? Donbas Bölgesi kimin? Rusya-Ukrayna krizi tam bitiyor derke Putin'den gelen son hamle bölgede gerilimi yeniden artırdı. Rusya Donbas Bölesi içinde yer alan iki ayrılıkçı sözde cumhuriyeti tanıdığını duyurdu. Putin ayrıca Rus silahlı kuvvetlerine bölgeye müdahale etmesi talimatını da verdi. Bu karara dünyadan tepkiler gelirken Donbas'ta bundan sonra yaşanacakların senaryoları yapılmaya başlandı. Rusya Ukrayna krizinde önemli rol oynayan Dombas neden bu kadar önemli? Donbass nerede ve hangi ülkeye ait?

Rusya Ukrayna krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dün gece saatlerinde Putin Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan iki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgenin resmen tanındığını açıkladı. Putin ayrıca rus ordusuna bölgeye müdahale etme emri de verdi. Yaşanan gelişmelerden sonra Donbas'ın nerede olduğu ve hangi ülkeye ait olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Donbas nerede?

Donets Havzası, Donbas veya Donbass olarak da bilinir Ukrayna'da tarihi, ekonomik ve kültürel bölge. Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu.

Güneydoğu Ukrayna'daki bölge,Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında topraklarının bir kısmı kendilerine Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti adını veren iki ayrılıkçı grup tarafından işgal edildi. Donbas kelimesi, "Donets Kömür Havzası"nın kısaltması olan Donets Havzası'ndan gelir. Donbas Ukrayna'nın maden yatakları bakımından zengin bir bölgesidir. Donbas bölgesinde ayrıca oldukça verimli tarım arazileri de yer alıyor.

Donbass hangi ülkede?

Donbas bölgesi resmi olarak Ukayna ülkesi sınırları içerisindedir. BM Donbas'ta meşru cumhuriyetleri tanımamakta ve Donbas topraklarının Ukrayna kontrolünde olması gerektiğini belirtiyor. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmelerde Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçılar bölgede Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etmişti. Tüm dünya bu iki cumhuriyeti de tanımıyor.

Donbas neden Ukrayna'nın kontrolünde değil?

Ukrayna'da Rus kökenli nüfusun yoğun bulunduğu Donetsk ve Lugansk (Donbas) bölgelerinde Şubat 2014'te ayrılıkçı gruplar ağır silahlarla hükümet yanlısı birliklere saldırdı. Ukrayna ordusundan bazı silahları ele geçiren ayrılıkçılar, Kiev yönetimine göre, önemli silah ve mühimmat desteğini Rusya'dan gördü.

Ayrılıkçılar sözde halk oylamalarıyla 11 Mayıs 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturdu.

Kiev yönetiminin kontrolünü kaybettiği Rusya-Ukrayna sınırından Rus askeri araçlar ve ağır silahlar Donbas'a girdi. Rusya'nın inkar ettiği bu durum, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği ve Teşkilatı'nın raporlarında da yer aldı. Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetks ve Lugansk bölgeleriyle Kiev ordusunun kontrolündeki bölge arasında cephe hattı oluştu. Geçen 7 yıl içinde temas hattında zaman zaman çatışmalar yaşandı ve iki taraftan da can kayıpları oldu.