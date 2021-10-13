Doktor Şükran Taştan Sakarya kimdir? Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya ne doktoru? Bursa’da billboardlarda yer alan, ''Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya hasta kabulüne başlamıştır'' yazan ilan sosyal medyada oldukça tartışıldı. Billboardlarda yer alan reklam ile vatandaşlar Doktor Şükran Taştan Sakarya'nın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olan Doktor Şükran Taştan Sakarya Instagram hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi: Yeni trend bu olsun sayın meslektaşlarım...Özel hastane reklam afişleri az renklensin canııııııımmm.'

Doktor Şükran Taştan Sakarya kimdir? Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya ne doktoru? Bursa'da billboardlarda yer alan, ''Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya hasta kabulüne başlamıştır'' yazan ilan sosyal medyada oldukça tartışıldı. Billboardlarda yer alan reklam ile vatandaşlar Doktor Şükran Taştan Sakarya'nın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olan Doktor Şükran Taştan Sakarya Instagram hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi: Yeni trend bu olsun sayın meslektaşlarım...Özel hastane reklam afişleri az renklensin canııııııımmm."

Bursa'da billboardlarda yer alan, ''Uzman Doktor Şükran Taştan Sakarya hasta kabulüne başlamıştır'' yazan ilan sosyal medyada oldukça fazla tartışıldı. Bazıları ilandaki pozun gereksiz olduğunu savunurken bazıları da görsellerin oldukça hoş olduğu görüşünde. Tartışmaların ardından Doktor Şükran Taştan Sakarya'nın kim olduğu ve ne doktoru olduğu insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Doktor Şükran Taştan Sakarya kimdir?

Doktor Şükran Taştan Sakarya kimdir?

Doktor Şükran Taştan Sakarya'nın kendi internet sitesinde yer alan öz geçmişe göre; Şükran Taştan Sakarya 1996-2002 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakultesinden mezun oldu.

2004-2009 yılları arasında Doktor Şükran Taştan Sakarya aynı üniversiteden Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanlığını tamamladı. 2009 yılından 2020 yılına kadar Çekirge Devlet Hastanesinde Uzman Hekim olarak görev yapan Doktor Şükran Taştan Sakarya bu süreçte tamamlayıcı tıp alanına olan ilgimden ötürü Mezoterapi, Ozonterapi, Nöralterapi Scalp Akupunktur, Manuelterapi ve Medikal Estetik alanlarında eğitimler ve sertifikalar aldı. Doktor Şükran Taştan Sakarya İngilizce bilmektedir.

Doktor Şükran Taştan Sakarya özel muayenehanesinde de hastalarına hizmet veriyor.

Okullar / Eğitimler

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996-2002)

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizilsel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanlığı (Samsun 2004-2009)

Mezoterapi

Ozonterapi

Scalp Akupunktur

Nöralterapi

Manuelterapi

Medikal Estetik

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