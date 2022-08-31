Doğu Ekspresi Fiyatı Nedir? Güncel Doğu Ekspres Bilet Fiyatları

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Doğu Ekspresi bilet fiyatı nedir? Doğu Ekspresi güzergahları nere? Doğu ekspresi içinde neler bulunmakta? Doğu ekspresi kaç saat sürmekte? Doğu Ekspresi, Ankara'dan hareket eden ve Anadolu'nun tüm güzelliklerini gözler önüne seren turistik bir tren yolculuğudur. Doğu Anadolu’nun bütün güzelliklerine şahit olmanızı sağlayan Doğu Ekspresi hakkında merak edilen detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte detaylar.

Doğu Ekspresi Güzergâh

Doğu ekspresi güzergahları nere? Hangi güzergahlardan geçiyor? 10 seyahat rotası içerisinde yer alan Doğu Ekspresi güzergahı; Ankara hareket eden tren sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçmektedir. Dönüş güzergahı ise aynı şehirlerden oluşmaktadır.

Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar?

Doğu ekspresi fiyatı nedir? TCDD Taşımacılık tarafından kompartımanlı bir tren olan turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları merak edilmekte. Turistik Doğu Ekspresi biletleri, TCDD'nin e-bilet sayfasından satın alınabilmektedir. Tek kişi bilet fiyatı bin 300 TL'den, aynı kompartımanda iki kişi seyahat edilmesi tercih edilirse ise kişi başı 650 TL'den satışı yapılmaktadır.

Doğu Ekspresi Kaç Saat Sürmekte?

Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te hareket edip ideal şartlarda bir gün sonra 18.30'da Kars iline varışı gerçekleşiyor. Kars'tan Ankara'ya ise 23:55'te hareket etmekte. Yolculuk toplam 24 saat 35 dakika sürmekte.

Doğu Ekspresi İçinde Neler Bulunmakta?

Doğu Ekspresi Ankara- Kars- Ankara arasında her gün işlemektedir. Tren pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşmaktadır. Ayrıca kuşetli vagonlarda 10 Kompartıman bulunmakta her kompartımanda 4 kişi yolculuk yapabilmesine olanak sağlayan bir yolcu trenidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.