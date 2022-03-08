Doğalgaz zam olacak mı? Doğalgaza zam gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı doğalgaz fiyatlarını yükseltir mi? sorusu son zamanlar vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada petrol fiyatlarının yükselmesiyle yurt içinde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Doğalgaz fiyatlarında da son haftalarda oldukça fazla bir yükseliş yaşandı. Bu yükselişin vatandaşa zam olarak yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor.

Doğalgaz zam olacak mı? Doğalgaza zam gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı doğalgaz fiyatlarını yükseltir mi? Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgale kalkışmasının ekonomik etkisi tüm dünyayı etkilemeye başladı. Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan dünya piyasaları da etkilendi. Özellikle enerji alanında brent petrol ve doğalgaz fiyatları son haftalarda artışa geçti.

Doğalgaz zam olacak mı?

Doğalgaz fiyatları uluslararası piyasada hızlı bir artış gösterdi. Koronavirüs pandemisinden sonra enerji ihtiyacının artması ve Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi doğalgaz fiyatlarını adeta uçurdu. Son yaşanan jeopolitik risklerden sonra doğalgaz fiyatları uluslarrası piyasada yüzde 60 arttı.

Doğalgaza zam gelecek mi?

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğalgaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, “Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar" dedi. Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp doğalgaz sevk ediyor.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 eurodan kapanmıştı. Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı 194 euroya kadar ulaştı. Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratlarında megavatsaat fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 60 arttı.

Kuzey Akım 2 iptal edildi

Almanya Başbakanı Scholz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra "Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez" dedi. Rusya'nın doğalgaz ithalatı açısından önemli bir öneme sahip olan Kuzey Akım 2 projesi rafa kaldırıldı.