DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dolar paraşütsüz düşecek diyen Batırel'den dikkat çeken açıklama! Altın o tarihte 1500 TL olacak
Shell artık Rusya'dan petrol almayacak
Ferrdi kaza sigortası için eşini kayalıklardan atmıştı! Yeni bir detay ortaya çıktı.
Oruç açarken okunacak dua nedir? Oruç nasıl açılır?
Bakan Dönmez: Karadeniz'deki gaz, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak
Sadettin Saran'ın kanalı hangisi? Saran Grup kanalları neler? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Bakan Kurum'dan çiftçiye müjde: Çok daha büyük oranda...
Çeçenistan Müftüsü: Rusya'nın yanında savaşmak cihattır, ölenler şehittir
Zelenskiy: Bir çocuk susuzluktan öldü, tam bir Nazi uygulaması
Sadakataşı İdlibli mültecilere yardım ulaştırdı
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Açıklama geldi
Üç Kuruş 17. bölüm tek parça izle | Show Tv Üç Kuruş son bölüm tek parça izle
OGS'den HGS'ye geçiş son başvuru tarihi ne zaman? HGS için ne zamana kadar başvuru yapmak gerekiyor?
YDS geç başvuru ücreti 2022 | YDS geç başvurular başladı mı?
Macron'un Putin'le yaptığı görüşme sonrası üzgün halleri sosyal medyada gündem oldu

TIMETURK / GENEL / Doğalgaz zam olacak mı? Doğalgaza zam gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı doğalgaz fiyatlarını yükseltir mi?

Doğalgaz zam olacak mı? Doğalgaza zam gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı doğalgaz fiyatlarını yükseltir mi?

Doğalgaz zam olacak mı? Doğalgaza zam gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı doğalgaz fiyatlarını yükseltir mi? sorusu son zamanlar vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada petrol fiyatlarının yükselmesiyle yurt içinde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Doğalgaz fiyatlarında da son haftalarda oldukça fazla bir yükseliş yaşandı. Bu yükselişin vatandaşa zam olarak yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor.

4 Saat Önce
2022-03-08 10:39:00
Doğalgaz zam olacak mı? Doğalgaza zam gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı doğalgaz fiyatlarını yükseltir mi?

Doğalgaz zam olacak mı? Doğalgaza zam gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı doğalgaz fiyatlarını yükseltir mi? Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgale kalkışmasının ekonomik etkisi tüm dünyayı etkilemeye başladı. Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan dünya piyasaları da etkilendi. Özellikle enerji alanında brent petrol ve doğalgaz fiyatları son haftalarda artışa geçti.

Doğalgaz zam olacak mı?

Doğalgaz fiyatları uluslararası piyasada hızlı bir artış gösterdi. Koronavirüs pandemisinden sonra enerji ihtiyacının artması ve Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi doğalgaz fiyatlarını adeta uçurdu. Son yaşanan jeopolitik risklerden sonra doğalgaz fiyatları uluslarrası piyasada yüzde 60 arttı.

Doğalgaza zam gelecek mi?

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğalgaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, “Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar" dedi. Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp doğalgaz sevk ediyor.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 eurodan kapanmıştı. Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı 194 euroya kadar ulaştı. Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratlarında megavatsaat fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 60 arttı.

Kuzey Akım 2 iptal edildi

Almanya Başbakanı Scholz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra "Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez" dedi. Rusya'nın doğalgaz ithalatı açısından önemli bir öneme sahip olan Kuzey Akım 2 projesi rafa kaldırıldı.

Akaryakıta yeni zam yapılacak mı? Mazota (motorine) benzine zam gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatı yükselecek mi?
İLİŞKİLİ HABERAkaryakıta yeni zam yapılacak mı? Mazota (motorine) benzine zam gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatı yükselecek mi?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş